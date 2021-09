Un hombre fue apuñalado por su hijastro en su casa

El hecho de sangre ocurrió en la madrugada de ayer, en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, cuando el ahora detenido ingresó por la fuerza a la casa de la expareja de su madre y lo apuñaló en distintas partes del cuerpo. Por fortuna, las lesiones no pusieron en riesgo su vida.

Fuentes policiales informaron que, pasadas las 3.30 de la madrugada, un llamado telefónico alertó a los efectivos de la comisaría departamental de Recreo que en un domicilio del barrio La Colonia, en dicha localidad, había una persona herida de arma blanca.

De inmediato, el móvil se dirigió al lugar donde al arribar se entrevistaron con Roberto Godoy, de 43 años, quien, a simple vista, presentaba una lesión punzocortante a la altura del hombro derecho y en el dorso de la mano derecha, manifestándole este que, momentos antes a su arribo, Facundo Espinosa, hijo de su expareja L. V., se hizo presente en su domicilio e ingresó a la vivienda contra su voluntad. Una vez en el interior del inmueble y empuñando una cuchilla -según recordó el denunciante- Espinosa se abalanzó sobre su persona, con claras intenciones de lesionarlo. En el forcejeo, Godoy recibió dos puntazos en el cuerpo, para luego, su agresor escapar y darse a la fuga.

Luego de recibir la declaración del herido, la policía convocó para el lugar al personal médico del hospital local, quienes asistieron al herido y determinaron que las lesiones no eran de gravedad por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

El hecho de sangre fue informado a la fiscal Jorgelina Sobh, quien impartió una serie de directivas, entre ellas, el arresto en averiguación del hecho del agresor.



Belén

Por otra parte, el domingo, un hombre identificado como Claudio Alejandro Ferril fue lesionado con un corte en el cuello, otro detrás de la oreja, un raspón en la cara y una puñalada en la espalda.

De acuerdo a la información policial, por el hecho hay denuncias cruzadas entre el supuesto agresor y la supuesta víctima, quienes, en una pelea, se habrían atacado a golpes de puño y apuñalado.

A las 9.00 de la mañana del domingo, una mujer de apellido Mirabal (32) se presentó en la Comisaría de Belén y denunció a Helmo Quipildor. La mujer dijo que su acusado, en horas de la madrugada, llegó hasta su domicilio e increpó a su pareja, Claudio Ferril, a quien atacó con un arma blanca, provocándole varias lesiones en el cuerpo.

En tanto que, minutos después, se hizo presente en la comisaría la pareja del denunciado, de apellido Morena, quien denunció a Ferril. La mujer dijo que este interceptó a Quipildor en la vereda de la casa de la madre de esta, donde lo agredió, y luego, ingresó por la fuerza al domicilio.



El hecho fue informado a la fiscalía local desde donde se impartieron las directivas a seguir.