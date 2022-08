Un hombre golpeó en el rostro a un motociclista luego de chocar contra su motocicleta

Esta mañana se registró un hecho de violencia en el marco de un siniestro vial cuando un hombre que conducía un automóvil envistió a una motocicleta y luego agredió al motociclista.

El hecho sucedió a las 10:35 horas en calle Lavalle, intersección con Adán Quiroga donde personal se presentó a raíz de una alerta del SAE 911. En el lugar se entrevistaron con un hombre de apellido Cativa quien manifestó a los uniformados que, mientras circulaba en su motocicleta Rowser 125 por calle Lavalle, fue envestido por un automóvil Renault Sandero de color rojo.

Tras el choque, el hombre que conducía el automóvil habría descendido del vehículo, para luego propinarle un golpe de puño a la altura del ojo izquierdo.

Ante lo relatado, los policías solicitaron la presencia de una unidad del SAME cuyo personal al arribar al lugar atendieron a Cativa. El hombre no necesitó ser trasladado a un centro de salud para mayores atenciones, y señaló que no tenía intención de radicar la denuncia contra su agresor.