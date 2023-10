Un joven abusó sexualmente a su prima menor de edad

Un joven músico de 23 años fue acusado de abuso sexual con acceso carnal a su prima, quien era menor de edad, en enero del 2017.

El hecho:

Esto ocurrió en la Ciudad Capital de Catamarca, la víctima, que es oriunda de Córdoba, viajó a Catamarca con el fin de visitar a sus familiares en enero de ese año 2017, que es cuando ocurre el abuso por parte del acusado, que en ese entonces era un adolescente.

En 2019, la víctima de abuso radica la denuncia en la Provincia de Córdoba después de una charla de educación sexual y abuso infantil. La policía de Córdoba, no hizo avances en la investigación, lo que retrasaba el avance del caso, por lo que la víctima decidió denunciar otra vez, pero esta vez en donde ocurrió el abuso, es decir, en Catamarca.

El agresor, al ser convocado tras la denuncia radicada y ser detenido, pidió disculpas y se mostró muy arrepentido, añadió que el hecho ocurrió cuando tenía 14, no 16 años, y que no tenía dimensión de las consecuencias de sus actos, que era la primera vez que mantenía una relación sexual y que nunca fue educado en ESI, por lo que tampoco entendía el daño que podía hacer.

Intentó acercarse a la víctima, pero al recuperar la libertad, le dijeron que volverían a detenerlo si mantenía contacto con ella. En la actualidad, ya con 23 años, el joven agresor entiende lo que hizo y entiende las consecuencias, no obstante, en ese momento, 2017, no lo pensó y justificó otra vez con el hecho de que no había recibido educación sexual.

El juicio:

El Tribunal Penal Juvenil, presidido por el Dr. Fabricio Gershani, resolvieron, a las 13:30, declarar penalmente responsable al joven identificado con las siglas B.M.F, como autor de Abuso Sexual con Acceso Carnal, y su pena para cumplir será de cuatro años y seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo.

Por otro lado, el Dr. Claudio Contreras solicitó la absolución del caso por el beneficio de la duda, ya que, según su postura, el joven era inimputable cuando se cometió el hecho del abuso. No obstante, el Fiscal Guillermo Narváez y el Dr. Ibánez como querellantes, pidieron seis años de prisión para el acusado.