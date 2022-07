Un joven apuñaló a otro y terminó detenido

Un joven de 21 años permanece detenido a disposición de la fiscalía en feria por haber apuñalado con una punta a otro joven en el barrio Mi Jardín. El herido, identificado como Matías Armoya, de 19 años fue asistido por personal del SAME no siendo necesario su traslado al hospital. El hecho sucedió en las inmediaciones de calles Gardenias y Los Alelies, en el barrio Mi Jardín, donde previo a una discusión por motivos que no trascendieron, el ahora detenido de apellido Sosa lesionó con una punta a Armoya en su antebrazo izquierdo para posteriormente darse a la fuga.

La madre del herido llamó a la policía y con los datos aportados por el herido los efectivos recorrieron la zona divisando a los pocos metros a un sujeto quien reunía las características descriptas por el herido cuando pretendía ingresar a su domicilio. Mientras el agresor fue trasladado en la patrulla a la comisaria, donde permanece privado de la libertad a disposición de la fiscalía en feria. El herido se trasladó a la Unidad Judicial N° 8 y denunció el ataque.