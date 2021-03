Un joven entró a robar a la casa de un policía, fue apaleado y terminó inconsciente en el hospital

Un supuesto delincuente, que ingresó anoche de urgencias al Hospital San Juan Bautista en estado de inconsciencia y con traumatismo de cráneo, permanece aún internado con custodia policial. Dos efectivos de la policía están sindicados de haberlo golpeado cuando, supuestamente, era reducido tras ingresar a robar en el domicilio de uno de ellos.

Todo se originó unos minutos después de las 22.00 horas del día lunes, en una vivienda ubicada sobre calle Pascual Soprano al 800, en el barrio Magisterio, en el norte de la ciudad Capital.

A esa hora, según la denuncia que realizó el propietario del domicilio y uno de los policías sindicados como el autor de las lesiones, cabo Alexis Martín Romero (31), el detenido Francisco Ariel Garay (27), previo a forzar la reja de una puerta, ingresó al domicilio a robarle. El hecho fue observado por otro policía de apellido Centeno, quien inmediatamente lo redujo cuando abandonaba la vivienda y le avisó a su colega, Romero.

Siempre de acuerdo a la versión dada por los uniformados, la cual será verificada por el fiscal subrogante, Hugo Costilla, una vez que el herido pueda dar su versión del hecho, tras ser sorprendido, Centeno redujo a Garay, quien estaba “eufórico” y “se resistía” en todo momento, por lo que al llegar Romero al lugar del ilícito le “ayudó” a su colega a mantener reducido a Garay, para recién dar aviso a la comisaría Octava del procedimiento.

Al cabo de unos minutos, llegó a la casa del policía Romero el móvil de la jurisdicción, cuyos efectivos se hicieron cargo del procedimiento convocando una ambulancia del SAME para que asistiera al presunto ladrón, quien estaba inconsciente en el suelo con un corte visible en la frente, producto de las agresiones que habría sufrido de los policías que lo “redujeron” antes de la llegada de la patrulla.

Garay fue el primero examinado en el lugar del ilícito, pero ante la gravedad de las lesiones que presentaba y el estado de inconsciencia en el que estaba, los médicos resolvieron trasladarlo al Hospital San Juan Bautista, donde ingresó de urgencia a la sala de reanimación. Luego de ser allí compensado, fue pasado a la sala de cuidados intermedios, donde permanecía hasta la mañana de ayer internado, con custodia policial.

El suboficial de la Policía de la Provincia, propietario del domicilio “visitado” por Garay, denunció el hecho en la Unidad Judicial N° 8, tomando conocimiento del procedimiento el fiscal subrogante, Hugo Costilla, quien impartió las directivas a seguir.

La Justicia debe ahora determinar no solo si efectivamente Garay ingresó a la casa a robar y si cometió el ilícito, tal como lo denuncia el policía Romero, sino también quién produjo las lesiones en su persona y si existió o no un “abuso de fuerza” por parte de los efectivos Romero y Centeno, para reducir al presunto ladrón.