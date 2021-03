Un joven ingresó inconsciente al hospital tras ser agredido en un desorden

Un joven de 23 años ingresó en las primeras horas de la mañana de ayer a urgencias del Hospital San Juan Bautista, en estado de inconsciencia, producto de haber sido agredido en un desorden. Un familiar de la víctima identificó al agresor, quien es buscado por la policía.

Fuentes policiales y judiciales informaron que a las 6.10 de la mañana, el comando radioeléctrico recibió un llamado telefónico mediante el cual solicitaban un móvil para el barrio 172 VV. Sur, casa 127, donde había una persona lesionada. Al arribar, los efectivos de la Comisaría Novena encontraron tendido en el suelo, inconsciente, a un joven de 23 años, quien fue identificado por una prima que estaba en el lugar como José Armando Amaya. Ante el estado de salud que presentaba el joven, a quien podía observársele a simple vista un corte profundo en la cabeza, los uniformados convocaron una ambulancia del SAME, en la que fue luego derivado al hospital, donde quedó internado en la terapia intensiva.

Mientras aguardaban el arribo de la unidad de salud, la prima del herido, Yanet Chaile (20), les relató a los policías, sin poder precisar el motivo, que su primo comenzó a agredirse violentamente con un muchacho, al que conoce solo con su alias “Gordo Villarroel”, quien en un determinado momento tomó a su primo y le hizo impactar la cabeza contra una escalera. El golpe hizo que el herido cayera desplomado al suelo, sufriendo un corte en el cuero cabelludo.

Por otra parte, a las 2.10, voceros del hospital informaon a la policía acerca del ingreso de un hombre de 36 años de edad, quien había sido patoteado en la via pública. Según la información, se trata de Rubén Gutiérrez, quien fue trasladado por una ambulancia del SAME al ser encontrado en la calle con traumatismo de tórax y cráneo. Tras ingresar al hospital, se lo llevó a la sala de rayos X, donde se le practicaron distintos estudios, determinando aquellos que no presentaba lesiones de gravedad, por lo quedó internado en observación.