Un móvil policial, con el seguro aparentemente vencido, protagonizó un tremendo siniestro vial

El hecho de tránsito sucedió ayer a la tarde, pasadas las 16.30, sobre la avenida Presidente Castillo, a la altura de la fábrica Confecat, en el sector este de la Capital. Una persona resultó con golpes, producto del violento impacto. Según se informó, el móvil policial, perteneciente a la Comisaría Tercera, no tendría el seguro correspondiente al día.

Fuentes policiales informaron que tomaron conocimiento del siniestro vial a través de un llamado telefónico, que daba cuenta que, sobre dicha arteria, una camioneta con la sigla Charly 31 -perteneciente a la Comisaría Tercera de la Unidad Regional N° 1- había colisionado desde atrás a una camioneta Eco Sport, dominio JTO 036, en la que circulaba Jorge Agüero, de 56 años, con domicilio en la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo.

Al arribar, los efectivos policiales se entrevistaron con sus pares, quienes les habrían relatado que, con sentido sur por dicha avenida, circulaba el móvil de la Comisaría Tercera, quienes, al llegar a la altura de la fábrica, habrían observado al vehículo que embistieron realizar una brusca maniobra para evitar su conductor -Agüero- colisionar a una camioneta Ford Ranger que lo antecedía.

Según relataron, el conductor de este último rodado frenó de manera repentina, supuestamente para evitar colisionar a una motocicleta 110cc., que se habría “cruzado” delante de dicho rodado para ingresar a una dársena del lugar.

El impacto, entre el móvil policial y la camioneta Eco Sport, fue de tal magnitud que ambos rodados terminaron con importantes daños en la carrocería.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME, cuyos médicos habrían asistido a Agüero, sin que este presentara lesiones de consideración.

Seguidamente, y como uno de los protagonistas del choque fue el móvil policial, desde la fiscalía en turno se dispuso que trabajara en el lugar el personal de Criminalística del laboratorio satelital, quienes deberán establecer fehacientemente la causa de la violenta colisión.



Seguro vecino

Por otra parte, según informaron voceros de la causa, tras la colisión habría llegado al lugar del hecho un familiar de Agüero, a quien desde la policía le habrían manifestado que la camioneta, es decir, el móvil policial, no tenía seguro. Mejor dicho, que el seguro se le habría vencido.

Por esta razón, se los habría citado -siempre según una fuente policial- a los damnificados a la Jefatura de la Policía para la mañana de hoy, donde se entrevistarían supuestamente con el jefe de la Policía, ante la supuesta irregularidad en la que circulaba la patrulla.