Un nene de 9 años fue brutalmente atacado por al menos 16 perros en Mar del Plata

Un nene de 9 años fue brutalmente atacado por al menos 16 perros en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió el lunes en la zona de Brandsen y General Madariaga, en el barrio Virgen de Luján.

El pequeño sufrió mordeduras en la cabeza, torso y miembros superiores e inferiores y debió ser internado de urgencia en el Hospital Materno Infantil de la ciudad, donde fue sometido a una serie de operaciones.

“Fue el lunes cerca de las 9.30 cuando estaba cambiando a mi bebé de 6 meses cuando mi hijo Gustavo salió de casa y empecé a escuchar los gritos. Cuando salgo, veo que un montón de perros me lo estaba mordiendo, por todos lados. En eso Maximiliano, el hermano de mi vecina comienza a intentar sacarlo cuando, según me contaron, se escuchó un chiflido y ahí los animales se fueron. Pensé que los perros me mataban a mi hijo”, contó al portal 0223, Natalia, la mamá del pequeño.

Según el testimonio de la mujer, no es la primera vez que los perros de la zona muerden a alguien, pero nunca había sido un ataque de tal gravedad. “Ya le dieron el alta y nos vamos a casa. En este momento, lo único que agradezco a Dios que mi hijo está con vida”, expresó la mujer.

Según el portal digital, el feroz ataque se habría producido en una zona de quintas, a unos 200 metros de donde fueron hallados los restos óseos de Iara Nardelli, la adolescente de Miramar que era buscada desde fin de junio.