Un niño de 11 años llegó muerto a un hospital y su mamá quedó detenida: Tenía denuncias por maltrato infantil

El jueves un nene de 11 años ingresó muerto al hospital Papa Francisco, en la provincia de Salta. Lo llevó su madre, y la primera versión que dio ante los médicos era que el pequeño se había caído del segundo piso de su casa. Sin embargo, la mujer quedó detenida y, conforme avanza la investigación, se supo que los vecinos comentaron que la víctima sufría maltratos.

El hecho ocurrió en el barrio Solidaridad. Fuentes oficiales revelaron que el nene, identificado como Leonel García, tenía lesiones muy graves, signos de excoriaciones en las piernas y los brazos, golpes en el pie, sangrado en el oído y una herida profunda en el mentón, según consignó el diario El Tribuno.

En vista de que la planta alta de la casa está en construcción, la mujer aseguró que su hijo le había contado que se había golpeado y se acostó a dormir. El jueves en la mañana, no quiso ir a la escuela y, según las declaraciones de la madre, tenía una lesión a la altura del ojo. Cuando intentó despertarlo para desayunar, el pequeño no se movía, así que lo llevó al hospital en la camioneta del albañil, pero al llegar a la guardia, no tenía signos vitales. Leonel García era cadete de la Academia Premilitar "General José de San Martín". (Foto: Facebook Academia Premilitar "General José de San Martín".)

Debido a las condiciones en las que ingresó el nene, intervino el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Leandro Flores, y solicitó la colaboración de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El fiscal, además, solicitó la detención de la mujer y, según consignó Télam, el Juzgado de Garantías 7 accedió al pedido el viernes y quedó imputada provisoriamente del delito de “homicidio calificado por el vínculo”.

Se investiga un caso de maltrato infantil

Varias madres de los compañeros de clase del pequeño, que también son vecinas de su barrio, protestaron el viernes en la noche para exigir justicia.

En diálogo con el canal 10 TV, una vecina reveló que se enteró de las penurias por su hija, quien era compañera de clases de Leonel. “Él le contó que su mamá le pegaba, que lo tenía castigado todas las semanas sin comer”, aseveró y agregó: “Él le dijo a mi hija que él, cuando iba a la escuela, estaba con el desayuno de la escuela nada más, y él esperaba al otro día para volver a tomar el té y mi hija me decía que le compraba cosas en la escuela porque él tenía hambre”. Los vecinos de Leonel exigieron justicia y contaron que todos los habitantes del barrio sabían que el pequeño sufría maltrato. (Video: Facebook 10 TV)

La misma vecina relató cómo su hija y los demás compañeros le vieron los brazos llenos de moretones cuando se quitó el buzo para hacer Educación Física, pero Leonel aseguró que se había caído de las escaleras.

Todas las madres presentes en la manifestación aseguraron que Leonel era “muy querido” y “conocido en el barrio”. Otra representante contó que Leonel siempre “se manejaba solo” en sus actividades en la escuela y en la Academia Premilitar “General José de San Martín”, donde llegó a ser cadete. Confirmó que Leonel vivía antes con su tía materna y que ella también estaba al tanto de los casos de violencia. Asimismo, remarcó que personas de la escuela de Leonel y varios vecinos habían denunciado.

“La madre lo hacía trabajar en el corralón, le hacía cargar ladrillos. Lo ponía hacer trabajos de un hombre. Él tenía que levantarse a las 6:00, abrir el corralón y dejarlo baldeado para que lo dejara ir a la escuela. Si no, no lo dejaba ir”, reveló otra vecina y agregó: “Vamos a pedir justicia hasta que se haga justicia. Hubo tantas denuncias para que se hiciera justicia y no se hizo. ¿Cómo no se lo entregaron al padre cuando él tuvo la audiencia con la fiscal, si sabían que era maltratado?”.