Un policía retirado se descompensó en medio de la protesta frente a Casa de Gobierno

En los últimos minutos de la noche lluviosa de este miércoles, alrededor de las 20:00 hs, y en medio de la protesta frente a la Casa de Gobierno, uno de los policías presentes en el lugar se descompensó.

Esto se dio en medio de la protesta por un incremento salarial de los efectivos retirados y los denominados Autoconvocados policiales, que están manteniendo desde este lunes. Quien sufrió la descompensación, en esta lluviosa noche de miércoles fue un Suboficial Mayor retirado.

El hombre, de quien de momento no trascendieron más datos, tuvo que ser asistido por personal médico del SAME en frente de la sede gubernamental, y, afortunadamente, lograron estabilizarlo.



Recordemos que los efectivos policiales comenzaron con la protesta y las medidas de acampe tras las reuniones frustradas con las autoridades de Seguridad, protestas y medidas que se trasladaron al frente de Casa de Gobierno. Con el acampe el personal de seguridad presiona y apura por una reunión con el gobernador Raúl Jalil para tratar la cuestión salarial.

"Lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo. Para nosotros el acta está nula, para el Gobierno sigue vigente. No estamos conformes en el cómo se ha manejado y tratado hoy. Seguimos firmes en el pedido del cumplimiento del cien por ciento de esa propuesta y no vamos a claudicar de esta lucha hasta obtener el objetivo", había declarado este lunes Claudia Azarte, representante de los policías en el reclamo salarial.

Para completar el difícil y tenso panorama, también se recuerda que se denuncia la recarga de todo el personal activo, incluido el del Servicio Penitenciario, para evitar de esta manera que estos se puedan sumar a la protesta.