Un sujeto golpeó a su hijita de 20 días de vida

Un profesional de la salud denunció, en la Comisaría Departamental de Belén, a un sujeto mayor de edad, por el supuesto delito de violencia de género e infantil.



Según informaron fuentes policiales, pasadas las 21.00 horas, el médico psiquiatra se apersonó en la dependencia policial y denunció que, en su carácter de médico en Psiquiatría del hospital local, se entrevistó con una joven madre del interior del departamento Belén, quien le comentó que era víctima de violencia física y de género por parte de su pareja, padre de su hija de 20 días de vida, a quien también el acusado la habría golpeado.

Si bien no trascendieron mayores detalles en cuanto al relato de la víctima, se supo que la mujer le habría comentado al profesional que no se animaba a denunciarlo por temor a perder a su hija.

Según recordó el denunciante, la víctima le habría dicho que, tras golpearla a ella y a su hija, su pareja le dijo que no lo denunciara porque si lo hacía, le iba a sacar a su hija y se la iba a llevar con él y nunca más la volvería a ver.

A pesar de la amenaza, el médico psiquiatra se dirigió a la comisaría y denunció el hecho.