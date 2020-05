Una discusión entre dos hermanos terminó con uno de ellos apuñalado y el otro, hospitalizado

Un joven de 22 años fue internado en el Hospital San Juan Bautista con una severa lesión causada por su propio hermano con un arma blanca. Fuentes policiales informaron que tomaron conocimiento del hecho a las 5:30 de la madrugada, cuando un llamado telefónico al comando radioeléctrico daba cuenta que en el domicilio de la familia Castaño, de calle Avellaneda y Tula N° 1.500, había una persona ensangrentada. De inmediato, al lugar se trasladó el móvil de la Comisaría Décima. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con Cristian Castaño (22), quien tenía una herida cortante a la altura del abdomen. Mientras aguardaban el arribo de la ambulancia del SAME, el herido les comentó a los uniformados que estaba ingiriendo bebidas junto a su hermano Jonathan, cuando empezaron a discutir para, en un determinado momento, este tomar un cuchillo y lesionarlo, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Mientras el herido era trasladado al Hospital San Juan Bautista, la patrulla recorrió la zona en procura de localizar al agresor, pero no pudo hacerlo. Más tarde, personal de la Unidad Judicial N° 2 se constituyó en la escena del hecho de sangre y labró las actas correspondientes. Del hecho fue informado el fiscal en feria, Dr. Hugo Costilla, quien impartió las directivas a seguir.



Detenidos con armas

Por otro lado, durante la madrugada del domingo, dos jóvenes fueron detenidos en la vía pública hallándose entre sus pertenencias armas blancas. En el primero de los procedimientos fue arrestado Jonathan Vera (a) “Cañoño”, de 30 años, domiciliado en Avenida Alem y calle Florida. De acuerdo a la información policial, momentos antes, vecinos los “señalaron” por esgrimir un cuchillo y amenazar a los transeúntes con lesionarlos. Tras ser aprehendidos, los policías hallaron entre sus pertenencias dos cuchillos.

En tanto, que, a las dos de la madrugada, José Luis Ponce (21) fue detenido tras ser sorprendido por efectivos de la Comisaría Octava deambulando por calle Dalias entre calle Los Lapachos y Álamos. Al momento de ser identificado, según el parte policial, intentó lesionar a los uniformados usando un arma blanca, no logrando su cometido. Seguidamente, el personal policial radicó la denuncia correspondiente. En tanto, que el joven fue trasladado a la comisaría, donde quedó detenido.