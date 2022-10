Una joven embarazada de 5 meses fue atacada por motochorros para robarle la cartera y su bebé podría tener lesiones

Un terrible episodio ocurrió en la madrugada de este miércoles en Santiago del Estero. Una joven embarazada que terminaba su jornada laboral y estaba cerca de llegar a su casa en la capital santiagueña fue atacada por dos delincuentes que la siguieron en una moto hasta que, en una esquina, la tiraron al piso para arrebatarle la cartera.

Reina Luna, la víctima, notó que tenía demasiado cerca a dos hombres a bordo de una moto en el semáforo de las calles Aguirre y Formosa. En ese instante, empezó a sospechar. Y no se equivocó.

A las pocas cuadras, uno de los sujetos comenzó a estirarle la cartera a Luna hasta tirarla al piso, pese a su avanzado embarazo.

Pudo ser una tragedia que, afortunadamente, no ocurrió. “Gracias a Dios no venía otro vehículo detrás cuando caí a la calle. Los golpes que sufrí fueron leves y no lograron quitarme mis cosas”, sostuvo Reina en una entrevista con el Noticiero 7.

Una familia que estaba en la vereda y fue testigo del asalto asistió a la mujer. De inmediato, llamaron a la policía y a la ambulancia. Una vez que la atendieron en el Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, constataron que los signos vitales del bebé estaban bien y la víctima pudo volver a su casa.

Pero, lamentablemente, Reina aún debe esperar 20 días para terminar de descartar que su bebé no haya sufrido alguna lesión.

“Angustia, impotencia y miedo, eso siento”, relató la joven madre aún conmocionada por lo vivido.