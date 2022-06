Una joven llevo droga a la Comisaria 10º

La mujer, tiene 24 años y habia concurrido a la Comisaria Décima a visitar a un detenido. En la requisa, el personal femenino de la dependencia encontró oculto entre sus prendas íntimas un envoltorio de nylon color negro, el cual al ser abierto contenía sustancia herbácea, posiblemente marihuana.



Ante el hallazgo, los efectivos demoraron a la joven y convocaron a la dependencia a sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas, para que realizaran la prueba de campo la que no se pudo concretar por falta de personal idóneo.



El procedimiento fue entonces informado via telefónica al juzgado Federal, desde donde se dispuso el secuestro de la sustancia y la remisión de las actuaciones. Sin embargo, no se tomaron medidas contra la libertad de la mujer que llevaba la droga, no permitiéndosele ademas ver al detenido.