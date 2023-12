Una madre se encadenó en la Cámara Penal pidiendo la libertad de su hijo acusado de abuso

Poco antes de las 10.00 de la mañana, Domingo Ferreyra, una mujer de unos 40 años, llegó al edificio de calle San Martín casi esquina Junín donde funcionan las Cámaras Penales N° 1 y N° 2 y se encadenó a la puerta de ingreso del edificio judicial.

En diálogo con LA UNIÓN, la mujer, quien tenía en sus manos un cartel con la leyenda “Libertad para un inocente Óscar Ferreyra”, contó que llegó desde el departamento El Alto para pedir por la libertad de su hijo.

“Está detenido desde el mes de mayo. No hay ninguna prueba en su contra. Lo acusan de haber abusado sexualmente de un niño, a quien el protocolo de abuso sexual le dio negativo”, inició su relato la mujer quien agregó: “todos estos meses nos mintieron. El defensor oficial nos dijo cuando lo detuvieron que ya le iban a dar la libertad porque no había ninguna prueba en su contra que iba a estar alojado en una comisaría y cuando vine a verlo a la semana ya no estaba. Lo habían llevado a la cárcel y nosotros no sabíamos porque siempre este abogado del estado nos mintió”.

La mujer dijo también que su hijo, Óscar Ferreyra está acusado del supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal por un hecho supuestamente ocurrido en el mes de marzo en aquél departamento.

“Mi hijo es como un animalito. Está todo el día trabajando en el campo, no sabe leer ni escribir. Además, padece de un retraso madurativo, es como un animalito, como una planta, va a tomar agua si le dan (...)” expresó.

Por otra parte, Ferreyra comentó que la causa ya fue elevada a juicio y el debate debe realizarse en la Cámara Penal N° 2, pero no le dan fecha y su hijo que es inocente continúa detenido.

“Solo vengo a pedir que se haga justicia. Que le den la libertad a mi hijo o que le hagan el juicio. Busqué un domicilio aquí en la Capital para que no tenga que volver a donde dice que abuso del chico, que va a la escuela junto a mi otro hijo. Pero me dicen que no, todo lo que presentó el abogado lo rechazaron” expresó.

La mujer dijo que se encadenara cada vez que sea necesario hasta que alguien la escuche y le dé la libertad a su hijo hasta que se haga el juicio.

Cabe recordar que Ferryera fue detenido e imputado por la fiscal Gabriela De Marco, luego de que la víctima lo reconociera por “la voz”.