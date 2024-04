Una madre en situación de calle denuncia que su hijo de 10 años fue abusado en el Hogar Huayna Wasi

Una grave situación de abuso infantil recae sobre el Hogar Huayna Wasi. Según denunció una mujer en situación de calle, uno de sus hijos que llegó al hogar para supuestamente ser contenido, fue abusado.

Ana Carrizo tiene tres hijos de 2, 4 y 10 años. En diálogo con diario La Unión hizo publico que desde hace varios meses intenta ver al más grande porque habría sido abusado en la institución. También acusó que desde el momento en que realizó la denuncia, quedó sin la posibilidad de ver al niño.

"Hace 8 meses que estoy en esta situación desgraciadamente luchando para tratar de verlo. Estuve 3 meses sin verlo desde que realice la denuncia el 19 de diciembre de 2023 en la Unidad Judicial N° 3. Desde ese momento no me dejaron verlo.

"Le hicieron el protocolo, pero la directora Giselda Rodríguez, del Hogar Huayna Wasi donde se encontraba mi hijo en ese tiempo, habló con la doctora del CIF. Se me hace raro que la defensora de menores lo haya permitido. Cuando me entero, me dicen que no, que había sido únicamente un tocamiento indebido, pero mi hijo lloraba que su compañero se le había subido encima y no era la primera oportunidad, cuando hubo también otras que no fueron logradas que fueron en el baño de la institución". expresó Ana Carrizo con la voz quebrada por la angustia.

“Por mis hijos no se está haciendo nada” sostuvo la madre y apuntó que a su hijo que habría sido abusado, no se lo está conteniendo ni se le están realizando los estudios correspondientes.

“Lo que pido es que el Estado se haga presente en estos momentos, que me ayude. Así como me los sacaron por no tener un hogar, que en este caso, vean y se fijen quién está dirigiendo estas instituciones porque así como le pasó a mi hijo, le pasa a varios chicos" sostuvo Carrizo quien hoy tiene que dormir en la calle, en inmediaciones del León III, y que hace malabares para afrontar la situación. Hace 4 años que está esperando poder tener una casa.

En tanto, Carrizo explicó que pidió que se realice una Cámara Gesell, pero que la respuesta habría sido negativa, alegando que el menor “no tiene la capacidad para ello”, por una discapacidad mental generada por la presencia de tumores en el encéfalo izquierdo que le causan convulsiones, razón por la cual la madre insistió en que no se le están realizando los estudios correspondientes.

Por otro lado, hizo un pedido público de ayuda para volver a tener a sus hijos. “Me gustaría que el Gobernador, todos tomen conciencia de lo que está pasando. Que ayuden a mis pequeños a que vuelvan con la mamá, porque cada día que voy se me hace más difícil tener que dejarlos y saber que tengo que volver al otro día con horarios limitados. No puedo compartir con ellos.”