Una mujer de 72 años quiso frenar a un delincuente y fue arrastrada casi 50 metros por el asfalto

Un ladrón le robó la camioneta a una mujer de 72 años mientras estaba cargando las bolsas que había comprado en el mercado. Cuando el delincuente escapó, ella intentó frenarlo, pero fue arrastrada varios metros hasta que cayó al asfalto. Ocurrió en Neuquén.

El violento episodio sucedió el martes, alrededor de las 13.30, sobre la calle Futaleufú del barrio Verde Limay. La víctima había terminado de hacer sus compras y alcanzó a cargar una bolsa en su rodado Renault Duster, pero cuando iba a poner la segunda, un hombre se subió al vehículo. La zona donde ocurrió el violento asalto. (Foto: LM Neuquén)

Cuando la mujer vio el accionar del ladrón, le dijo: “Pará, ¿qué hacés? Bajate”. En ese momento, el delincuente arrancó la camioneta y ella intentó frenarlo mientras lo golpeaba con una botella de cerveza que tenía en la mano.

“La arrastró cerca de 50 metros hacia un portón, donde quedó colgando con la mitad del cuerpo afuera, hasta que el tipo la empujó y ella cayó al piso”, relató la dueña del mercado, que llegó a observar toda la secuencia desde el interior de su comercio, donde atiende por una pequeña ventana por temor a los robos.

Una vez que el delincuente logró que la mujer se soltara del vehículo, escapó a toda velocidad y lo perdieron de vista rápidamente. La comerciante salió a asistir a la vecina, quien en medio del shock, se levantó y comenzó a juntar las cosas que se le habían caído en el camino.

Debido a que la calle Futaleufú divide las ciudades de Plottier y Neuquén, los vecinos llamaron a los móviles de ambos lugares. “Casi 40 minutos tardó la policía y 50 la ambulancia”, expresó indignada la propietaria del comercio. Y agregó: “La mujer juntó sus cosas y se quedó sentada en una silla acá adentro, con sangre en su pierna, esperando que la vinieran a asistir”.

La mujer terminó con múltiples heridas en su cuerpo

El comisario inspector Héctor Pérez confió que el robo está en plena etapa de investigación. De acuerdo a lo que explicó, se están relevando las cámaras de seguridad de la calle y de casas particulares para determinar hacia dónde escapó el delincuente.

“Se trata de sujetos oportunistas. Creemos que eran al menos dos en un auto y uno de ellos descendió y se subió a la camioneta de la mujer. Allí forcejeó con ella, que cayó al suelo y, previo a darse a la fuga, le pasó el rodado por encima de las piernas”, comentó el comisario en diálogo con LM Neuquén.

Luego de esto, la víctima fue derivada de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde aún continúa en observación. Pérez detalló que la señora sufrió lastimaduras en las piernas, fisura en la cadera y un corte en la ingle, que le requirió siete puntos.

Además, indicó que todavía no pudieron entrevistarla. No obstante, salió a contradecir a la comerciante, ya que aseveró que la policía no demoró tanto en llegar, sino que quien tardó fue la ambulancia. A raíz del hecho, se dio intervención a la Brigada de Investigaciones.