Una mujer denunció que era obligada a consumir drogas por su ex para abusarla sexualmente

Durante la jornada de ayer, se conoció que en las últimas horas, al menos dos niñas y una mujer adulta denunciaron en distintas unidades judiciales haber sido víctimas de ultrajes sexuales.

Una de las denunciantes es una joven mujer -de quien por razones obvias se reservan los datos personales-, quien en horas de la tarde se apersonó en la Unidad de Violencia Familiar y de Género y denunció a su expareja, a quien identificó con nombre y apellido.

Según lo indicado por los voceros consultados, la víctima contó que hace aproximadamente tres mes es sometida sexualmente y psicologicamente por su expareja, con tiene cuatro hijos menores de edad y quienes se encuentran a su cuidado.

De acuerdo a sus dichos, cada vez que ella quiere ver a los niños, el sujeto la obliga a drogarse y, ya en ese estado de indefención, es abusada sexualmente por su expareja.



Denuncia

En su crudo relato, la mujer le habría manifestado a los investigadores que no realizó antes la denuncia por temor ya que el padre de sus hijos y expareja la habría amenazado con no permitir verlos a los niños si ella no hacía lo que él le pedía.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal en turno dispuso que a la víctima se le practicaran distintos exámenes, entre ellos, el protoco de abuso sexual.

Asimismo, se supo que los investigadores aguardaban contar con el resultado de dichas pericias para actuar sobre el denunciado, quien está identificado.

Por otra parte, también se conoció que en la Unidad Judicial N° 3 se reportaron otras dos denuncias por abuso sexual. Hechos de los cuales no se proporcionaron mayores datos, por ser, supuestamente, menores de edad las víctimas.



Estadísticas

Lamentablemente, las denuncias por abuso sexual, acoso sexual y exhiciones obscenas siguen encabezando las estadísticas judiciales, en la Primera Circunscripción Judicial. De acuerdo al informe estadístico elevado por el Poder Judicial de la provincia, entre enero y junio se recibió un total de 11.469 denuncias, de las cuales 122 son por “abuso sexual”; ocho, por “exhibiciones obscenas” y quince, por “acoso sexual”.

Del análisis de dicho informe surge también como dato que el mes de abril fue el que mayor número de denuncias registró, contabilizando 28.

Sin embargo, si establecemos una comparación con el primer semestre del año pasado, podemos concluir en base a los informes judiciales, que las denuncias por abuso sexual disminuyeron en un 0,8 por ciento. En otras palabras, entre enero y junio de 2019, se reportaron 154 casos, contra 122 del presente año y en el 2018, las denuncias ascendieron a 138.