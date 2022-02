Una mujer denunció que perdió el embarazo por los golpes de su ex

El grave hecho de violencia en contexto de género es investigado por la fiscalía de la ciudad de Andalgalá, departamento homónimo, a raíz de la denuncia de la supuesta víctima, una mujer de 38 años, oriunda de la vecina provincia de Tucumán. Desde la investigación se informó que se aguarda contar la historia clínica, iniciada en la vecina provincia, adonde la víctima escapó ante la violencia física y psicológica reiterada de la que era víctima por parte de su acusado.



Voceros de la causa informaron que, minutos antes de la medianoche del miércoles, F.F.G. se presentó en la Comisaría departamental de Andalgalá y denunció a su expareja, de apellido Rojano, por supuesto delito de violencia de género.



Según se pudo saber, la mujer contó que mantuvo una relación de pareja por tres años con el acusado, quien comenzó a tornarse violento y agresivo con ella, recibiendo malos tratos y humillaciones, por lo que decidió culminar la relación, retornando a su lugar de origen.



Encontrándose en Tucumán, comenzó a recibir llamadas de su denunciado, quien le insistió para que retornaran la relación, lo que finalmente aceptó y volvió a vivir con él en la ciudad de Andalgalá.

Sin embargo, la actitud de su ex no cambió y se volvió más violento, por lo que volvió a viajar a Tucumán. Antes de marcharse, su ex la habría agredido físicamente en distintas partes del cuerpo, aplicándole golpes en el estómago, por lo que, al llegar a su lugar de origen, fue al médico, donde le informó el profesional que había perdido el embarazo, en razón de los golpes recibidos por su expareja.



Asimismo, dijo que, en relación a ello, ya solicitó en la vecina provincia de Tucumán la historia clínica y toda la documentación que acredite el hecho denunciado para aportarlo a los investigadores como prueba en la presente causa.



Por otra parte, la mujer les manifestó a los policías que, previo a presentarse en la comisaría, había concurrido al domicilio en el que convivía con su acusado a retirar sus pertenencias ya que, cuando se fue a Tucumán, no se llevó nada, pero este se negó a entregarle las pertenencias.