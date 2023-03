Una mujer echó de la casa a su hija luego de contarle que era abusada por su padrastro

Los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes tuvieron un fuerte incremento en las denuncias radicadas durante la semana pasada en la Capital y Santa María, principalmente. En el 90 por ciento de los hechos denunciados el sindicado era familiar o conocido de la víctima o de su familia. Actualmente, seis de los diez depravados denunciados continúan detenidos a disposición de la justicia.

Fuentes Judiciales consultadas por este diario indicaron que, si bien las denuncias de esta naturaleza son constantes, la última semana hubo un importante incremento en las presentaciones judiciales y un descenso preocupante en la edad de las víctimas.

Uno de los hechos más recientes, fue el que se conoció el día viernes en el que la víctima es una adolescente de 16 años, quien fue corrida de la casa por su madre cuando le contó que su padrastro abusaba de ella.

LA UNIÓN pudo conocer que, tras ser echada de su vivienda, la adolescente buscó refugio en la casa de una amiga, quien a la vez es compañera en la escuela. La chica le contó que de un tiempo a esta parte venía siendo víctima de abuso sexual -tocamientos- por parte de su padrastro, pero que no se había animado a decir nada por vergüenza, que el hombre aprovechaba cuando la madre no estaba en la casa para abusar de ella y que el día jueves la volvió a abusar y decidió contarle a su madre, quien se enojó, no le creyó y la corrió de la casa.

Preocupada por su amiga, la jovencita le contó lo que estaba pasando a su mamá, quien se desempeña como preceptora en una escuela de la Capital. Luego de escuchar a su hija, la mujer se dirigió a la Unidad Judicial y puso en conocimiento de las autoridades lo que estaba ocurriendo.

Seguidamente, la adolescente fue entrevistada por los investigadores, ante quienes ratificó todo lo dicho por la mujer, contando con mayores detalles lo que ocurría en su casa cada vez que quedaba a solas con su padrastro o cuando este se metía su dormitorio mientras dormía.

Tras la denuncia en la Unidad de Violencia Familiar y de Género, la fiscalía en turno tomó conocimiento y ordenó activar el protocolo de abuso sexual en la adolescente para establecer el tipo de abuso sufrido y las secuelas que le provocaron.

En cuanto a la aprehensión del denunciado, las fuentes consultadas indicaron que desde la fiscalía se aguardaba contar con el resultado de unas pruebas ordenadas para disponer contra la libertad del padrastro.