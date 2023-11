Una mujer se electrocutó en la zona este de la ciudad Capital

Este viernes una mujer sufrió un accidente doméstico en la zona este de la ciudad Capital.

Según información policial, ocurrió a las 21:15 en la calle Los Regionales, en inmediaciones al pasaje Moreno. En el lugar, una joven de 24 años identificada como Johana Andrade sufrió un accidente doméstico según relató a efectivos de la Comisaría Segunda.

La joven indicó que mientras abría el portón de su casa para guardar su vehículo, sin querer tocó un caño colindante a su domicilio el que aparentemente tendría electricidad, recibiendo así una descarga eléctrica por lo que perdió el equilibrio y cayó pesadamente al piso.

Al lugar arribó personal del SAME que asistió a la mujer. Por fortuna, consideraron que no era necesario trasladarla al Hospital San Juan Bautista debido a que no presentaba lesiones y no tenía comprometido sus signos vitales.