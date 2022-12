Una niña de 11 años está grave al ser apuñalada con un destornillador en el tórax por su padrastro

Un grave hecho de violencia familiar y de género es investigado por la fiscal Antonella Kranevitter. Una niña de 11 años se debate entre la vida y la muerte en la terapia del hospital de niños Eva Perón, donde ingresó en los primeros minutos de la madrugada de ayer y su mamá se recupera de la puñalada que recibió en uno de sus brazos con un destornillador, víctima de la violencia de su pareja y padrastro de la nena.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que el hecho ocurrió el domingo, minutos antes de la medianoche, en una vivienda de la zona sur de la capital.

A las 23:55 horas el móvil de la Comisaría Décima realizaba recorrido de prevención por la jurisdicción, cuando fueron alertados de un desorden en calle Primero de Mayo -no se especifica la dirección para resguardar las identidades de las víctimas -.

Cuando circulaban por dicha arteria, observaron a un grupo de personas paradas en la vereda, quienes les hacían seña para que detuvieran la marcha. De inmediato, los efectivos descendieron de la unidad y observaron, entre el grupo de personas, a una mujer de 35 años, quien tenía la cara cubierta con sangre y el brazo derecho con una lesión producida por un elemento punzante. Junto a la mujer herida estaba una niña de 11 años, su hija, quien estaba inconsciente y, a simple vista, podía observársele sangre a la altura de la ceja del ojo izquierdo y en el tórax.

Mientras le brindaban los primeros auxilios a la pequeña y convocaban al personal del SAME, la mujer les dijo que un hombre, quien solo será identificado con sus iniciales, A.N. (29), la había agredido a ella y a su hija, no trascendiendo mayores detalles acerca de en qué circunstancias habría ocurrido el hecho de extrema violencia.

Asimismo, la mujer les dijo que el agresor estaba aún en el interior de la vivienda de la que había logrado salir, arrastrando a su hija para pedir ayuda, cuando fue socorrida por los vecinos.

De inmediato, los policías ingresaron, fueron a buscar al violento al que arrestaron y, posteriormente, lo trasladaron a la Comisaría Décima donde quedó detenido.

Como la ambulancia demoraba en arribar al lugar y, ante la premura de que la niña se encontraba en estado de inconsciencia, los policías la subieron a la patrulla en compañía de su madre y se dirigieron al Hospital de Niños Eva Perón, donde fue asistida por el personal médico de guardia.

Según informaron fuentes del hospital, la pequeña K.O., sufrió traumatismo de cráneo, una herida punzocortante en el tórax y hemorragias internas, lesiones que ponen en riesgo su vida, por lo que permanece internada en la terapia intensiva del hospital Eva Perón bajo pronóstico reservado.

En cuanto a la mujer E.A. (33), se supo que, consecuencia del ataque, sufrió una fractura en el brazo derecho, hematoma en el rostro y heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

Finalmente, el grave hecho de sangre fue puesto en conocimiento de la fiscalía en turno, desde donde se impartieron las directivas a seguir.

Violencia familiar

Por otra parte, el domingo, aproximadamente a las 18:45, en una vivienda del barrio 107 Viviendas Sur, efectivos de la Comisaría Sexta procedieron a la aprehensión de un masculino de apellido Maiza (25).

El sujeto había agredido físicamente, momentos antes, a su propia madre, una mujer de 47 años y a su cuñada, una joven mujer de 26 años.

Consecuencia de las agresiones, ambas mujeres resultaron con lesiones, por lo que, luego de ser asistidas, se dirigieron a la Unidad Judicial N°6 a realizar la denuncia correspondiente.

En cuanto al sujeto, la policía lo alojó en el calabozo de la dependencia, desde donde se puso en conocimiento a la fiscalía en turno, quien impartió las directivas a seguir.

En la madrugada

En tanto, minutos antes de la una de la madrugada de hoy, por requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911, acerca de un desorden familiar, personal de la Comisaría Novena se constituyó en la manzana “P” del barrio Santa Marta y procedió a la aprehensión de un joven de apellido Arévalo de 19 años, quien sería el presunto autor de agredir físicamente con un golpe de puño a su hermana, una joven 20 años. Por el hecho, se invitó a la víctima a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N°9, en tanto que el masculino fue alojado en la comisaría. Además, se puso en conocimiento del hecho la Fiscalía de Instrucción en turno, que impartió las medidas a seguir.