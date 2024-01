Una pareja riojana desapareció en Catamarca

A principios de este mes de enero, una pareja oriunda de la provincia vecina de La Rioja vino a Catamarca juntos con sus hijos menores para visitar a familiares, días después partieron a Córdoba y desde entonces no se sabe de ellos.

La hermana de la mujer riojana, identificada como Graciela Ontivero, radicó la denuncia en Catamarca, alegando que no sabe nada de su hermana y de su pareja, Jorge Raúl Cabrera, desde el pasado 13 de enero. Las fuentes policiales informan que después de que la pareja visitó a los familiares junto a sus hijos, decidieron viajar solos a Córdoba para trabajar de feriantes en los festivales de Córdoba, y no llevaron celulares, este viaje fue el 11 de enero, y es a partir del 13 de ese mismo mes que la hermana ya no sabe nada de ellos y decide denunciarlos como desaparecidos.

Los hijos del matrimonio están en Catamarca al cuidado de sus días, mientras que la Unidad Judicial N°2, donde se radicó la denuncia, junto con la División Trata de Personas de la Policía de Catamarca, trabajan en la búsqueda de Graciela Ontivero y Jorge Raúl Cabrera.