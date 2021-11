Una policía bonaerense mató de 10 tiros a su ex pareja y después se quitó la vida

Un violento episodio conmocionó esta mañana a los vecinos del barrio Costa Esperanza, ubicado en la localidad de Loma Hermosa, partido bonaerense de San Martín, donde una policía de la provincia de Buenos Aires mató a su ex pareja de al menos 10 disparos y segundos después se quitó la vida de un tiro en la cabeza.

Según confirmaron fuentes judiciales, todo ocurrió hoy hacia las 6:30 en la esquina de las calles 9 de Julio y Las Camelias después de que la oficial del Comando de Patrullas de San Martín -una mujer identificada como Mayra Barraza- llegó a la casa de su ex, tras finalizar su servicio, para buscar al hijo que tenían en común.

Al ver que la madre del nene había llegado, el subteniente de la Departamental de Tres de Febrero, Ronald Danti Huiza Reyes (31), salió de su domicilio y fue en ese momento que recibió más de diez balazos por parte de la mujer que le ocasionaron heridas que lo dejaron casi al borde la muerte. Si bien trascendió que antes del ataque hubo una discusión, las fuentes consultadas indicaron que el contexto del crimen todavía es materia de investigación.

Pero el horror estaba lejos de terminar. Luego de acribillar a su ex pareja, la oficial Barraza se subió de vuelta al auto, cambió el cargador de su arma y se disparó. “Los vecinos vieron cómo cargó el arma nuevamente”, indicó la fuente judicial. Huiza Reyes, por su parte, fue trasladado de urgencia por los vecinos al hospital Bocalandro, donde llegó muerto.

Al lugar concurrieron efectivos de la Comisaría 5º de San Martín, quienes constataron la muerte de la agente Barraza dentro del vehículo. El fiscal de la causa, Ignacio Correa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial San Martín, trabajó durante toda la mañana en el lugar para supervisar las pericias y tomarle declaración a los vecinos.

En cuanto al móvil del violento ataque, se supo que no había denuncias previas entre la pareja, al menos en San Martín. Lo único que se confirmó hasta el momento es que los balazos no se efectuaron en presencia del menor de edad.

“Existe un área para el tratamiento de causas de violencia familiar y de género y no se informa desde ese sector antecedentes de violencia dentro de la pareja. No hay causas precedentes. En principio habría sido algo espontáneo pero todo es materia de investigación. Sin embargo, no se descarta que no haya un contexto de violencia familiar pero por lo pronto no se registran denuncias entre ellos”, completó la fuente. El expediente por ahora fue caratulado como homicidio calificado y suicidio.

Durante varias horas, peritos en balística trabajaron en el lugar bajo la mirada del fiscal Correa. El resto de las pericias estarán a cargo de otra fuerza de seguridad diferente a la Bonaerense, aunque todavía no fue asignado el expediente a ninguna de ellas.

“Como está involucrado personal policial en el hecho, las pericias se hacen donde no haya miembros de la fuerza de seguridad trabajando. Seguramente la autopsia se haga en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Las pericias quedarán en manos de alguna otra fuerza”, finalizó.