Una de las víctimas de Saragusti denunció que fue "apretada" para que declare a favor del imputado

La tercera jornada del juicio oral y público que tiene en el banquillo de los acusados a Bruno Viurli Saragusti, quien debe responder por once hechos, uno de ellos por instigación al suicidio de la joven "Majo" Arias Gilbert, fue tensa y preocupante.

Tal como estaba previsto, para la audiencia fueron citados siete testigos, compareciendo entre ellos una de las víctimas del imputado - la identidad se preserva-, quien al sentarse ante los jueces denuncio un acto de ribetes mafiosos.

La testigo víctima contó que en las últimas horas, cuando ingresaba a su casa, fue abordada de manera sorpresiva por dos sujetos. A uno de ellos lo habría identificado con nombre y apellido, quien le entregó un sobre en cuyo interior había un escrito y, en tono amenazante, le dijo que iba de parte del abogado de Bruno Saragusti, el Dr. Luciano Rojas y que allí estaban las preguntas que le iba hacer el abogado. Además, le indicó qué era lo que ella debía responder en cada una de ellas, declarando de esta manera a "favor de Saragusti", para luego marcharse.

Ante la mirada atónita de los jueces como de las demás partes presentes en la sala, la testigo mostró el escrito que le fue entregado por el sujeto que le dijo que, si iba a declarar, debía hacerlo en favor de Saragusti. Si bien, trascendió que el papel tenía un mensaje impreso en computadora , el contenido de este no se dio a conocer de manera oficial.

Ante la gravedad de la acusación, la testigo habría dejado trascender que realizaría una presentación judicial para que el hecho sea investigado. Al respecto, el abogado Rojas obviamente negó la acusación, preguntándole a la víctima si a ella le constaba que él haya sido quien envió a esa persona y escribió esas preguntas, trascendió.

En su declaración, la testigo también se refirió a la abogada querellante, Dra. Silvia Barrientos, a quien habría acusado de develar su identidad y revictimizarla, ya que, en declaraciones a la prensa, la letrada habría hecho referencia a que no se habría presentado en el inicio del debate, identificándola con nombre y apellido, lo que además de sentirse revictimizada le habría ocasionado serios inconvenientes, daños y perjuicios en su lugar de trabajo.

La joven se habría referido a la abogada diciendo, supuestamente, que si ella defiende a las víctimas no debería exponerla de la forma que lo hizo.

En relación con ello, la abogada indicó: "No sé qué me pasó" -haciendo referencia a que identificó a la joven- y le pidió disculpas que no fueron aceptadas por la víctima. Además, le solicitó al tribunal que se tomen medidas para con ambos letrados, tanto la defensa de Saragusti como la querella.

En cuanto a los hechos por los que ella denunció a Saragusti y está hoy sentado en el banquillo, la víctima ratificó la denuncia realizada oportunamente. Cabe señalar que la joven acusó al imputado de hurto, daño y abuso sexual simple.

Ante la gravedad del hecho expuesto por la víctima, el tribunal resolvió brindarle protección, por lo que se dispuso una consigna policial las 24 horas, como así también un número de teléfono de la Cámara, para que ella pudiera comunicarse a cualquier hora si necesitaba algo.

También declaró el hermano de la joven Majo" quien, a líneas generales, responsabilizó al imputado de la muerte de su hermana.

Finalmente, el presidente del tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando continuará con el paso de más testigos.