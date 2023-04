Usurpación de terreno en Capital: propietario denunció a una vecina por agresión

Un confuso episodio se desarrolló en calle Tucumán pasando Avda. Güemes y el mismo involucra a dos personas que se disputan en estos momentos la titularidad de un terreno. El mismo tendría sin embargo tres propietarios y uno de ellos este viernes quiere comenzar a construir en la porción que le corresponde. La acción es impedida por una vecina, que vive al lado de la propiedad en conflicto, por cuanto aduce que ella es la dueña de todo y en función de esto no permitió el ingreso de los albañiles.

Ante esto, quien dice tener los papeles que acreditan la titularidad, solicitó la presencia de los efectivos policiales. Kevin Mamani, uno de propietarios denunció esta maniobra, y con papeles en mano reclamó a las autoridades presentes que le permitieran ingresar al lugar para comenzar los trabajos. En diálogo con La Unión Mamaní indicó que el terreno en cuestión fue adquirido por tres personas, dos de estas no se encuentran en la provincia y él siendo el tercero este viernes se presentó para comenzar a construir en el espacio que a él le corresponde, que sería el 25% del terreno.

En cuanto a la vecina, manifestó “que la señora Olga se cree dueña pero no es así. Lamentablemente ella fue estafada. Le compró a otra persona que no tiene que ver y le hicieron creer que es propietaria de todo el terreno pero no es así.”.

En este contexto, Mamaní, quien luego fue invitado por la Policía a realizar la denuncia pertinente dijo que a él lo asiste la documentación, y “voy a luchar por lo que es mío”. “Esto para para mis hijos y como tengo familia, tengo que construir”. El espacio en conflicto tiene una dimensión importante y allí radicaría el porqué de la pretención de quedarse con él.

Fotos y videos: Mauricio Espinoza / La Unión