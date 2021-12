Velhis Ruiz calificó de "gravedad institucional tremenda" la posibilidad de la recusación a los fiscales

Tras la declaración que en la jornada de ayer formulara Carlos Kunz ante el ante el juez Miguel Angel Contreras, en la mañana de hoy y tras superarse el incidente del operativo por el explosivo que no fue, el fiscal federal Rafael Velhis Ruiz, comentó sobre los dichos ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas y la denuncia de amenazas del Fiscal de Estado, Dr. Marcos Denett.

En primer término consideró como lamentable que durante la audiencia de declaración el ex Jefe de la Policía de la provincial volviera a hacer alusión que anteriormente no se había presentado a declarar por seguir el consejo de quien en ese momento era su abogado defensor, Dr. Ramón Robledo. “Todo tiene un límite porque involucrar a gente que no se puede defender me parece lamentable. Decir que con Robledo no se había podido defender y ahora sí puede pero lamentablemente el falleció y no puede brindar testimonio en contrario”, sentenció Velhis Ruiz.

Luego y en referencia a las supuestas amenazas que habría formulado Marcos Denett, el fiscal federal fue contundente al manifestar que él es “ajeno” ante el supuesto de que por el hecho de declarar Kunz se iba a “manchar a uno de los fiscales”. “Somos completamente ajenos. Primero y principal porque hablamos de todo pero cuando vamos al contenido, ya dudamos y no sabemos. Ella misma dice (la abogada defensora Mariana Barbitta) ´¿será una cuestión del Fiscal de Estado o será una cuestión de los fiscales o una interna?. Ella misma lo dijo. Yo jamás escuché, porque no leí la denuncia, que den nombre y apellido”, precisó el funcionario.

En cuanto a las deficiencias en las pruebas que sostienen la causa contra Kunz, según alega la defensa, Velhis Ruiz marcó: “hay estrategias y estrategias. Decir que no tener el soporte técnico respecto a los arrepentidos , la Cámara de Casación Penal ha confirmado todas y cada una de las declaraciones y la Dra. Barbitta lo conoce perfectamente”.

Ante estas declaraciones, el fiscal federal consideró que la estrategia no sería otra que recusarlos a él y al fiscal Sánchez Reynoso de la causa. “Lo vienen anunciando y si esto se da, sería de una gravedad institucional tremenda y el precedente sería sumamente peligroso”.