Verano accidentado: más siniestros, ahora solo con daños materiales

Los siniestros viales no se toman vacaciones. Uno de los registrados durante este jueves, ocurrió minutos antes de las siete de la mañana y tuvo como protagonistas dos vehículos. El hecho ocurrió en calle Mota Botello y Salta donde chocaron una camioneta Hilux de color blanca, perteneciente a la empresa V y T Servicios Generales, la que era conducida por Petros Víctor Yamil de 44 años.

Según lo informado, este rodado se conducía por calle Mota Botello en sentido Este-Oeste, mientras que el otro vehículo, que se trataría de un Ford Focus de color Blanco, lo hacía circulando en sentido Sur-Norte por calle Salta.

Este último era conducido por Florencia Fernández de 27 años, y tanto ella como el otro conductor, no reportaron lesiones, no se solicitó la presencia de personal del SAME.

Anoche, un derrape

Este miércoles, antes de la medianoche, en Avda. Manuel Navarro efectivos policiales y el SAME asistieron a una persona que yacía en la cinta asfáltica, tras haber derrapado con su motocicleta.

La persona fue identificada como Jeremías Díaz de 19 años, quien se trasladaba por Avda. Manuel Navarro sentido Norte-Sur cuando se le salio la cadena del rodado, enredándose en el eje trasero, que Diaz perdiera el control del rodado menor y terminara cayendo pesadamente.

Por las lesiones sufridas, el joven fue trasladado al nosocomio en buen estado de salud.