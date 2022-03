Verónica Lozano publicó una foto de sus pies tras la operación en los talones

A un mes del grave accidente que sufrió durante sus vacaciones en Aspen cuando se cayó de una aerosilla, Verónica Lozano sigue compartiendo cada detalle de su recuperación tras una compleja cirugía en los talones.

Para retratar que todo avanza según lo planeado, la conductora subió un video en el que mostró cómo lentamente empezó a mover ambos pies. “Paciencia, alegría, gratitud, amor”, sobreescribió en la publicación.

Poco a poco su rutina empezó a normalizarse. Además de reincorporarse a su programa de televisión, también volvió a entrenar y mostró los ejercicios que realiza para recobrar la movilidad en la zona afectada.

Vero Lozano mostró cómo están sus pies tras la operación en sus talones. (Foto: Instagram / verolozanovl)

A pesar de que momentáneamente está en silla de ruedas, nada la detiene. Varias de sus historias muestran cómo sigue las indicaciones de su personal trainer.

Para hacerle frente a este largo proceso, Lozano dejó en claro que los pilares fundamentales en su vida se están encargando de apoyarla y sostenerla. Su pareja Jorge “Corcho” Rodríguez, su hija Antonia y su hermana Paz están siempre presentes.

Apenas sucedió el accidente en el que cayó desde siete metros de altura en un centro de esquí, ya sabía que volvería al país en un avión sanitario. Se estima que usará la silla de ruedas varias semanas más, ya que aún no puede pararse sobre sus propios pies.

Cómo es la recuperación de Vero Lozano

Vero Lozano ya volvió a la conducción de las tardes de Telefe desde la comodidad de su hogar. En su primer programa de regreso, contó cómo fue la cirugía que debió atravesar

“Me hicieron de cada lado una incisión. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerta y plaquitas. Tenía los dos talones detonados. Me lo tomo con humor, porque es mi estilo, pero la verdad que es re complicado lo que me pasó”, explicó.

Sin embargo, la operación salió mejor de lo previsto y la evolución es más que favorable. “Es domingo, salió el sol, estoy en casita, mis perros, mis plantas, mis amores. Descubriendo un universo nuevo, con miedo, esperanza y puteadas. Siempre estuve cuidada y contenida”, escribió el fin de semana en un posteo donde compartió la alegría de estar en su hogar de Buenos Aires.

Vero Lozano ya volvió a las zapatillas tras su doble cirugía en los pies. (Foto: Instagram @verolozanovl)

Un día después, ya mostraba que había logrado otro gran avance. “Me sacaron los puntos. Ya puedo usar zapas, no para pararme, sino para que el cerebro ya reciba órdenes de piecitos en acción. Soy como un bebé que le ponen escarpines. Feliz”, aseguró la conductora.