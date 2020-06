Vi que al hermano de Américo lo sacaban entre dos de adentro del domicilio de Olivera

En la segunda audiencia del debate que se sigue en contra de Mauricio Olivera, Hernán Chanampa y Gabriela Argañaraz -estos dos últimos en libertad- desfilaron ayer, por el recinto de la Cámara Penal N° 2 cuatro testigos.

Abierta la audiencia, los jueces Luis Guillamondegui, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito escucharon, en primer lugar, a un joven vecino de apellido Véliz, quien, según declaró ante las partes, estaba en la casa de un amigo, a metros de la vivienda de Olivera, lugar donde fue la reyerta que terminó con la vida del adolescente Américo Garribia.

El muchacho relató que aquella tarde noche del 16 de junio, escuchó, encontrándose en la casa de su amigo, gritos de una pelea, en donde se reclamaba que había o habían querido ingresar a la casa de un vecino, tratándose del imputado Olivera. “Después, vi que unas diez personas mas o menos entraron a la vivienda y se escuchaban gritos de que adentro de la casa lo tenían a Américo y a otro que escuché dijeron “Nico”. Se escuchaban pedradas y muchos gritos”, relató el testigo.



A preguntas de las partes, Véliz respondió “Vi a una persona que puede haber sido Olivera o el chico “Tomi”, a quien vio más temprano en el barrio con un arma en la mano, pero no vi si hirió a alguien. “Si ví”, aseguró, “Que al hermano de Américo -quien también resultó apuñalado en la reyerta y por lo que se le imputo a Olivera y Argañaraz el delito de homicidio en grado de tentativa- lo sacaban herido entre dos de adentro del domicilio (de Olivera)”.

Así también, el testigo refirió en su relato haber visto a Luján - la otra víctima- que peleaba con Olivera en la puerta (del domicilio) y de allí, ingresaron todos a la casa. Después fue cuando lo sacaron a Garribia, hermano de Américo entre dos de adentro de la casa”, repitió.

Foto: César Gómez.





Más testigos

Entre los demás testigos que declararon en la audiencia, estuvo Braian Brandan, quien dijo ser amigo de Américo Garribia y que lo único que sabía era que Américo estaba herido. “Lo vi herido y me pidió que lo ayude”.

Luego, ingresó al recinto Tamara Herrera, pareja de Ignacio Luján.

La joven contó que vio a Nacho herido en la nariz y le dijo que le habían pegado. “Le pedí que se quede en la casa. Yo tenía que volver a lo de mi mamá porque tenía a mi hijo enfermo. Después, volví. Ya estaban en la casa del Pastor -Olivera. Cuando llegué vi a Américo que salía herido y me dijo 'fijate que lo tienen adentro a Nacho'”. A pregunta del tribunal, la testigo dijo “Creo que Américo salía de adentro de la casa”.

“A Nacho lo tenían encerrado. Gritaba para que lo dejaran salir y, cuando pude ingresar, vi a Argañaraz que le pegaba con una silla y él cayó”, recordó la testigo, quien no supo precisar a pregunta de la defensa si había o no luz en el interior de la casa.

Finalmente, declaró un vecino de apellido Vera, quien solo intervino en el hecho de forma humanitaria, ayudando al traslado de Luján al hospital, por pedido de su pareja. El dabate continuará hoy, a las 8 de la mañana, con más testigos.

Foto: César Gómez.

Foto: César Gómez.