Víctima de violencia se escapó junto a su hijo, su ex la buscó e intentó raptarla a punta de cuchillo

Un grave hecho de violencia contra la mujer con ribetes muy violentos fue denunciado ayer, en la Unidad Judicial N° 9. La víctima es una joven madre de un pequeño niño de 4 años de edad, quien, cansada de los malos tratos y la violencia física y psicológica que padecía de su expareja, decidió marcharse de la casa en la que ambos convivían y buscar refugio en el domicilio de su padrastro.

Sin embargo, el violento, quien logró huir del domicilio antes de la llegada de la Policía, fue a buscarla a la casa de sus familiares, la tomó del cuello con uno de sus brazos y amedrentándola con un cuchillo, intentó raptarla por la fuerza.

De acuerdo a la denuncia que realizó su padrastro, de apellido Silva, en la Unidad Judicial N° 9, en contra de Jorge Castro, expareja de su hijastra B.L.J., el martes, cuando se encontraba en la mesa junto a su pareja, madre de la víctima y el nieto de esta de cuatro años, Castro llegó a la vivienda en el barrio Acuña Isí, II Etapa y comenzó a gritar desde la vereda diciéndole a su hijastra que saliera. Al cabo de unos minutos, la joven salió acompañada de su madre a ver qué quería Castro, quedando él en el interior del domicilio junto al pequeño. Cuando de repente escuchó a su pareja gritarle para que la ayudara. Al salir a ver qué pasaba, vio a Castro que tenía a su hijastra agarrada del cuello con un brazo y en la otra mano empuñaba un cuchillo tipo Tramontina, según recordó en la denuncia, el que se lo acercaba al cuello mientras gritaba “déjenla que la quiero llevar”. “Entonces -continuó su relato el denunciante- solo atiné a tratar de agarrar a B.J. y fue cuando el denunciado me “tiró” un puntazo, pero sin lograr lastimarme; logrando que soltara a mi hijastra, quien corrió y se metió en la casa junto a mi pareja. Cuando vi que ya estaban a salvo, me agaché para levantar unas piedras y arrojarle a mi denunciado, mientras mi pareja llamaba a la Policía, pero cuando vio que me agaché -continúa-, se acercó y me tiró otro “puntazo”, lastimándome en el brazo izquierdo, para salir corriendo y darse a la fuga.



Denuncia

Luego de que dieran parte a la Policía, tanto el padrastro de la víctima como ella se trasladaron por sus propios medios hasta la Unidad Judicial N° 9 y denunciaron a Jorge Castro.

En su relato, la mujer clamó por su seguridad, la de su hijo y la de su familia, y pidió a las autoridades que correspondan que detengan a su ex y que le prohiban que se acerque a ella.

Por miedo a su expareja, la mujer no puede regresar a su casa, a pesar de ser ella la víctima.

144

Si sos víctima de violencia o conocés a alguien que la sufra, llamá a la línea gratuita 144, las 24 horas del día. La línea brinda orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.