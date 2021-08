VIDEO: Mataron de 26 puñaladas a su perro luego de que se le escapara tras sufrir un robo

Un hombre vivió un horroroso momento en la localidad de Malaver, dentro del partido bonaerense de General San Martín, cuando tras un robo, su perro de raza pitbull se escapó y fue asesinado de 26 puñaladas por un vecino.

Martín Meyer, dueño de la mascota, hizo su descargo en un grupo de Facebbok destinado a la búsqueda de perros perdidos: "Desgraciadamente apareció MUERTO, me contaron los vecinos que un HDP le dio 26 puñaladas".

El hombre agradeció por la colaboración de los vecinos: "No pongo el vídeo porque no puedo verlo más, estoy hecho pelota... La verdad decidí no dejar impune a este hijo de?, por la memoria de mi perro".

"Taizon no ataca a otro perro, sino que es atacado por otro que se le va encima y obvio el mío se defiende y aparece este psicópata con una cuchilla de carnicero que lleva en su cintura como si estuviera en la selva cazando", explicó el hombre.

Tal como expresa en el texto, "el vídeo habla por sí sólo".

Según denunció, el hombre que apuñaló al pitbull "es uno de dos hermanos apodados 'los mellizos', viven en la calle Joaquín V González 2370 y tienen un taller de soldaduras especiales a una y media cuadra, en Catamarca y Joaquín v González, Malaver. Partido de General San Martin".

Más tarde, comentó que "los que entraron a mi casa, abrieron el portón para que salieran los perros. Salí a buscarlo y a tres cuadras de acá, me lo acribillaron. Era mi hijo".

"Este hombre se llama Pablo y vive a la vuelta. Tiene muchas denuncias, camina con una faca en la cintura. Nunca mordió a ningún perro. La Policía me pidió que no me acerque a la casa. La teoría es que haya sido uno de los que entró a casa", contó Martín a Canal 9.