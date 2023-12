Violación grupal: Condenaron a cuatro de los seis acusados y absolvieron a dos

El Tribunal Oral en lo Criminal 14 de la Capital Federal condenó a cuatro de los seis acusados por la violación grupal cometida en Palermo en febrero de 2021 contra una joven.

Los abogados de la víctima, Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, pidieron una pena de 20 años de cárcel para los seis acusados. Los consideran autores o partícipes necesarios de un “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas”.

El pedido de pena máxima recayó sobre Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Franco Jesús Lykan (24) -ellos tres como coautores-, Thomas Fabián “TH” Domínguez (23) y Alexis Steven Cuzzoni (21) -estos dos últimos como partícipes necesarios-.

En el caso de Ignacio Retondo (24), el abogado Figueroa solo lo consideró un “partícipe” pero no necesario del hecho, con lo que la escala penal en su caso, se reduce, indicó la agencia de noticias Télam.

Según indicó la agencia de noticias Télam, los implicados están acusados de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas” (que prevé una sentencia de 8 a 20 años de prisión), en concurso real con las “lesiones leves” (pena de un mes a un año de cárcel) que fueron producidas al testigo Luis Riveros Espínola, el comerciante agredido por dos de los jóvenes antes de que llegue la Policía de la Ciudad.

Cómo fue la violación grupal en Palermo

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la víctima, que tenía 21 años al momento del hecho, fue captada a las 6 de la madrugada del 28 de febrero de 2021 por algunos de los acusados en el boliche “Espacio Ro Techno Bar”, ubicado en la calle Thames 1625. A partir de allí, fueron a una plaza que queda en la intersección de Soler y Godoy Cruz y luego a un kiosco en una zona cercana donde fue manoseada.

Después de las 15:00 horas, la joven fue llevada hasta un auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1300.

La prueba clave del caso son los múltiples videos de las cámaras de seguridad que lograron capturar el crimen durante nueve horas.

Una pareja de panaderos y otro vecino finalmente se dieron cuenta de la situación y se enfrentaron a los jóvenes para retenerlos hasta que llegara la Policía.

Cuando llegó el patrullero, halló a siete personas en el lugar: cuatro hombres adentro del Volskwagen Gol, dos afuera que oficiaban de “campana” y una mujer que estaba desvanecida.

Según el expediente, mientras cuatro de los imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan- estuvieron dentro del auto con la víctima, los otros dos -Domínguez y Retondo- cantaban y tocaban la guitarra en la vereda, aunque “observando y convalidando el ataque sexual”.

Los perfiles de ADN de Ramos y Ciongo Pasotti -dueño del auto- fueron hallados en la ropa interior y en los hisopados realizados a la joven. En el caso de Ramos, su patrón genético apareció también bajo las uñas de la chica, lo cual para los responsables de la acusación constituye una prueba de que la víctima se resistió al ataque.

Qué declaró la víctima de la violación grupal en Palermo en el juicio

El 1 de septiembre, la víctima declaró en el juicio y afirmó que no recordaba nada del episodio. También habló de las consecuencias y traumas que afronta por el ataque sexual. Afirmó que los seis jóvenes “le arruinaron la vida”, que tuvo que dejar sus estudios en la carrera de ingeniería de sistemas y cambiarse de sector en su trabajo, donde antes hacía atención al público.

“Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca. Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”, expresó la chica.

También dejó en claro que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados: “Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual”.