Violencia de género: El imputado no declaró y la víctima "intentó" defenderlo

Durante la mañana de ayer, en ámbitos de la Cámara Penal N° 1 empezó a ser juzgado por el delito de lesiones graves por mediar relación de pareja y coacción, Diego Fernando Moreno, quien llegó detenido al plenario.

Intimado del hecho por el tribunal el imputado se abstuvo de prestar declaración escuchándose en el recinto luego a la víctima.

La mujer contó en parte lo que ocurrió aquella noche cuando en medio de una discusión con el imputado, con quien convive en su domicilio familiar quien la agredió físicamente la empujó en un momento determinado provocando que golpeara contra una mesada de cemento. Si bien la víctima ante el tribunal no fue clara al decir en qué parte del cuerpo se golpeó sí manifestó a pregunta de la defensa que sintió dolor en la cara.

Cabe recordar que por esa lesión la joven madre de cuatro hijos estuvo internada cuatro días y le debieron colocar una prótesis en la mandíbula, la que fue retirada el “mes pasado” recordó en el recinto.

Antes de retirarse de la sala, la víctima dijo que mantiene contacto actualmente con su imputado pero que no tiene intención de retomar la relación. Aclarando que no le tiene miedo aunque cuando vivían juntos se sentía como “asfixiada” porque no la dejaba salir a ningún lado, pero que no “era miedo”.

Luego se escuchó a la hermana del imputado y el tribunal pasó a un cuarto intermedio para hoy en donde se escuchará a los últimos testigos, dos de los cuales se ordenó en caso de ser necesario su traslado por la fuerza pública. Concluida la declaración el Dr. Alejando Dalla Lasta a cargo del Ministerio Público fiscal y la defensora oficial Florencia Pinto, expondrán sus alegatos y en caso de que así el tiempo lo permita el tribunal podría dictar la sentencia.