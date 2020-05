Violencia vial: Una discusión de tránsito terminó con un disparo

Una aparente discusión de tránsito terminó de una manera violenta. Los protagonistas, dos jóvenes automovilistas y un trabajador del volante. El autor, supuestamente, de los disparos se presentó ante la Policía y se le secuestró el arma de fuego, una réplica similar a la pistola 9 milímetros de uso oficial de la Policía.

El martes, pasadas las 19:00 horas, la víctima, un trabajador del volante, quien no se identificó ante los policías, circulaba trabajando en el vehículo por Avenida Los Inmigrantes, cuando aparentemente, por una mala maniobra, habría empezado a discutir e insultarse con el conductor de un automóvil VW Gol Trend de color azul.

De manera sorpresiva, siempre según los dichos del remisero a los efectivos de la Comisaría Séptima que arribaron al lugar, alertados por el comando de un incidente en la vía pública, el hombre del VW Gol sacó un arma de fuego, similar a la pistola 9 milímetros, y habría efectuado un disparo; para luego marcharse del lugar. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el remisero, quien estaba ofuscado y no quiso brindarnos sus datos retirándose rápido del lugar, manifestando que, posteriormente, se dirigiría a la Unidad Judicial N° 7.

Ahora bien, a horas 21:00, la consigna de la Dirección de la Policía Judicial, sita en Avenida Belgrano, solicitó la presencia de un móvil. Al arribar, los policías dialogaron con dos hombres, quienes tenían en su poder un estuche de color negro que contenía un arma de fogueo similar al arma de fuego que utiliza la Policía. Estas personas se idenficaron con los apellidos Dávila Zárate y Avellaneda. Seguidamente, los encargados del procedimiento pusieron en conocimiento del hecho al fiscal Hugo Costilla, quien dispuso, como el remisero no había realizado ninguna denuncia, que los mencionados se trasladaran a la Unidad Judicial N° 7 y pusieran también a disposición el arma de fuego en cuestión.

Con posterioridad, se supo que se trataba de un arma aparentemente de fuego, color negra, marca BRUNI, y de dos proyectiles para fogeo.

Asimismo, fuentes judiciales consultadas indicaron que Avellaneda denunció en el Precinto Judicial, pasadas las 22.00 horas, que el autor de los disparos fue el remisero.

El tránsito nos obliga a compartir un espacio limitado, la vía pública y, muchas veces, es poca la paciencia.