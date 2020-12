Violento asalto en una despensa

Un sujeto desconocido ingresó en las primeras horas de la mañana de ayer, a una despensa en la zona este de la ciudad, donde luego de agredir a la propietaria, quien requirió asistencia médica, le robó la suma de 4.800 pesos.

De acuerdo a la información policial y judicial a la que accedió este diario, a las 8.20 aproximadamente, la víctima, Andrea Reldaño, de 38 años, abrió la despensa que gira bajo el nombre “Maju”, que funciona en calle Cornelio Saavedra al 190, como todos los días para iniciar su jornada laboral. Mientras limpiaba parte del salón de venta, un sujeto ingresó y, sin mediar palabra, la tomó desde atrás de los cabellos y comenzó a agredirla mientras le pedía que le entregara el dinero que tenía en la caja registradora.

A pesar de que la víctima no se resistió en ningún momento, el sujeto la agredió físicamente, provocándole lesiones y una crisis de nervios que demandaron luego que personal del SAME arribara al lugar y la asistiera.

Luego de apoderarse de la plata, el delincuente empujó a la víctima contra el suelo y se dio a la fuga aparentemente a pie. Al cabo de unos minutos, superado el momento vivido, Reldaño llamó a la Policía. En breve el móvil de la Comisaría Tercera llegó al lugar.

La mujer les relató a los uniformados que mientras limpiaba, esta persona ingresó, la tomó de los cabellos, la agredió y luego se marchó, llevándose consigo el dinero que había en la caja, el que estaba destinado al pago del camión de la bebida.

Como a simple vista la mujer presentaba lesiones, la Policía convocó al personal del SAME para que la asistiera; al mismo tiempo, que a través del Comando Radioeléctrico solicitaba a las demás patrullas la ubicación y el arresto del sospechoso, de quien la damnificada había logrado brindar algunas características. Si bien las patrullas recorrieron la zona, no pudieron localizar al delincuente, que según la denunciante, no la amenazó con ningún tipo de arma.