Violento ataque a un septuagenario en su casa en un intento de robo

El hecho, que lamentablemente existen antecedentes con resultado fatales en Capital, tuvo lugar en horas de la madrugada en un barrio de la zona norte de la ciudad.

De acuerdo a la información policial, pasada la una de la madrugada, la víctima Fabian Venancio llamó a la policía a su casa, sita en calle San cayetano entre Hipódromo y Doering, ya que había sido víctima de un robo y estaba lesionado.

Al lugar llegaron los efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes dialogaron con el hombre de 75 años y a simple vista observaron que tenía un golpe en la cabeza, hecho con un objeto contundente.

Venancio les relató a los uniformados -mientras estos llamaban al SAME- que estaba descansando en la habitación de su casa cuando escuchó ruidos en la sala, por lo que se dirigió a comprobar qué sucedía. Allí vio a un sujeto desconocido que, aparentemente, había ingresado por la puerta posterior, y este, al verlo, lo golpeó con un objeto contundente en la cabeza a la altura de la frente. El golpe fue tal que la víctima perdió la estabilidad y cayó, y el ladrón aprovechó para darse a la fuga por la misma puerta por la que había ingresado.

Minutos después arribó al lugar del hecho el personal del SAME, quienes examinaron al septuagenario y le realizaron curaciones en la herida cortante -puntos de saturación- que sufrió a la altura de la frente, en el lateral derecho, producto del golpe que recibió con el objeto contundente que al parecer fue llevado por el ladrón y del que la víctima no lograba recordar ninguna característica.

Si bien tras examinarlo los profesionales recomendaron trasladar al herido al hospital, este se negó, por lo que la ambulancia del SAME se retiró del lugar.

Finalmente trabajaron en la casa del jubilado el personal de la Unidad Judicial N°4 bajo las directivas de la fiscalía en turno.