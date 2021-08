Violento, en el banquillo de los acusados

En el juzgado Correccional N° 3, inició ayer un juicio por el delito de lesiones calificadas por haber mediado una relación de pareja, que tiene en el banquillo a un ex.

El sujeto, quien no será identificado para resguardar a la víctima, el 28 de septiembre del año pasado, a las 12.00 aproximadamente, fue la casa de su ex y, sin mediar palabra, la tomó de los cabellos con ambas manos, arrastrándola afuera del inmueble, por dos metros aproximadamente, para luego tirarse sobre su cuerpo y aplicarle tres golpes de puño. Violencia que le provocó lesiones en el rostro y la cabeza, que demandaron cinco días de curaciones y tres de incapacidad.

Abierta la audiencia y tras la lectura del hecho, el juez Herrera le dio la palabra al imputado, quien optó por el silencio.

Luego, la víctima ingresó al recinto y, en presencia del fiscal, Victor Figueroa, y las demás partes, contó lo ocurrido, ratificando la denuncia que dio origen al debate. Seguidamente, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles, cuando se escuchará a la última testigo, habrá alegatos y posible dictado de sentencia.