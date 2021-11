"Voy a solicitar la excarcelación de mis asistidos"

En la causa donde fue imputado Morales fueron detenidos otros tres sujetos, dos de ellos los hermanos Frías, quienes son asesorados por el abogado Pedro Vélez, estudio jurídico al que exjuez acusó de complotarse con el fiscal federal para “perjudicarlo”.

En las audiencias indagatorias concretadas ayer a la tarde, en la que los hermanos Frías fueron imputados e indagados por el mismo delito que Morales, solo Domingo declaró, negando que él venda droga. Asimismo, dijo que esperarán a contar con la grabación de las escuchas, que son muchas en la causa, para realizar una ampliación de declaración.

“Le había firmado un poder a Morales, pero luego, lo revocó y me lo dio a mí para que lo asista. Él -por Morales- lo fue a ver nuevamente el sábado en el penal, de lo que hay pruebas y le dijo que no lo nombrara en la causa. Le consulté a mi asistido a qué se refería, pero me dijo que tampoco lo había entendido” comentó en diálogo con LA UNIÓN el abogado Pedro Vélez.

Asimismo, el letrado adelantó que solicitará hoy la excarcelación de sus asistidos. Voy a pedir la excarcelación de mis defendidos. Ellos están imputados y fueron indagados por el mismo delito por el que se lo indagó a Morales y él está libre y mis asistidos, presos. Todos somos iguales ante la ley y voy a exigir ese derecho” explicó.

Finalmente, consultado sobre las graves acusaciones que Morales realizó mediáticamente, dijo que hay que tomar las cosas como de quien vienen. “Nos acusa de algo que nada tenemos que ver. De ser así, debería acusar al juez federal, a Gendarmería Nacional, a la Corte de Justicia de la Nación y recién en el expediente tomaría intervención el fiscal federal y nosotros, como abogados de los imputados. Por eso, reitero, hay que tomar las cosas como de quien viene” finalizó.