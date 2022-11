Vuelco fatal: Una mujer murió camino a las Termas de Fiambalá y su primo fue detenido

Este lunes se registró un trágico siniestro vial sobre la Ruta Provincial N°136, a cinco kilómetros de Fiambalá, camino a las Termas.

Lamentablemente, tras una mala maniobra de un Peugeot 308 de color blanco, donde se trasladaban Raúl Ricardo Roldán (37) y Karen Quevedo (35), la mujer, que venía grabando un video, salió despedida del rodado y falleció en el acto.

La policía fue advertida del brutal vuelco a las 16:20, gracias al llamado de Ramón Alexander Ocampo, quien vio a la mujer, ya sin signos vitales, y al hombre tendidos en el suelo, al lado del auto. Al llegar al lugar realizaron las actuaciones correspondientes, entre ellas convocar a personal médico, que confirmó el deceso de la mujer.

A continuación, procedieron a trasladar a ambos en ambulancia hasta el Hospital Fiambalá, donde le realizaron a Roldán estudios de mayor complejidad, dejándolo en observación.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de instrucción de Tinogasta, Dr. Jorge Barros, quien dispuso que se resguardara el lugar del accidente, se realizarán las pericias al cuerpo de la fallecida mujer, así como un análisis de sangre al conductor. Además determinó que se le dé participación a la División Criminalística y a los bomberos. Asimismo, ordenó que se realizará una inspección ocular en el lugar del accidente, tomándose fotografías y planimetría de este. Por último, dispuso el secuestro del auto y un examen mecánico de este.

Una vez hecho esto, se trasladó hasta el lugar del accidente para que se llevara a cabo lo dictaminado.

Luego de que se concluyeran estas tareas y, tras identificar a la mujer, el fiscal dispuso que el cuerpo sea llevado a la morgue del hospital Fiambalá para, posteriormente, ser entregado a los familiares de la mujer fallecida. Asimismo, ordenó que Ricardo Roldán sea arrestado en averiguación del hecho.

La investigación llevada adelante logró determinar que Roldán y Quevedo eran primos y se encontraban de paseo en el lugar, con dirección a las Termas de Fiambalá.

Copacabana

Este no fue el único accidente que se registró, ya que a las 3:30 se produjo un accidente vial en la Ruta Nacional N°60, a la altura de la localidad de Copacabana.

En el lugar circulaba en su rodado Martín Bazán. Se trataba de una moto marca Gilera, modelo Smash, de color azul, dominio A115CJQ, con la cual se dirigía hacia el este.

Al no contar con la luz delantera del rodado, el hombre no podía ver con claridad, por lo que, en un momento dado, no advirtió la presencia de un poste de luz que se encontraba al costado de la ruta e impactó contra este.

En consecuencia, cayó a la cinta asfáltica y, al no contar con el casco, se dio un fuerte golpe en la cabeza y resultó con heridas en el rostro.

Minutos más tarde, intervino la policía, que convocó a una ambulancia que lo asistió y lo trasladó de inmediato al hospital zonal, donde quedó en observación.

Tomó conocimiento del hecho la Quinta Circunscripción Judicial Tinogasta, a cargo del Dr. Elvio Morales, quien dispuso medidas pertinentes al hecho.