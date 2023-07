A 29 años del atentado a la AMIA piden una ley antiterrorista y se multiplican los reclamos

A 29 años del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), este martes se volverá a alzar la voz de los familiares de las víctimas en el tradicional acto recordatorio que realiza la entidad judía, cuyas autoridades pedirán que se apruebe una "ley antiterrorista" frente al "estado escandaloso de la causa" que sigue impune.



En tanto, la asociación Memoria Activa, también realizará su acto recordatorio en Plaza Lavalle, al que convocaron a través de las redes sociales: "Se acerca el 18 de julio y Memoria Activa dirá presente -una vez más- para exigir Verdad y Justicia en el caso AMIA".



El titular de la AMIA, Amos Linetzky, adelantó que "necesitamos una ley antiterrorista ante el estado escandaloso de la causa, donde se hace difícil pensar en los avances". Se refirió así a la investigación judicial sobre la atentado terrorista del 18 de julio de 1994 que cobró la vida de 85 personas asesinadas y donde hubo más de 300 heridos cuando una bomba estalló en la sede, ubicada en la calle Pasteur 633, del barrio de Once.

"Cuando la justicia es lenta e ineficiente, la impunidad se acrecienta cada día que pasa y es inadmisible vivir con ella", aseguró Linetzky y agregó que por eso "volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestar públicamente que no nos han vencido, y que exigir justicia y castigo a los culpables es un imperativo ético al que no renunciaremos".



Linetzky convocó al acto organizado por Amia este martes a las 9.30, en Pasteur al 600, se realizará bajo la consigna "Justicia ausente. Digamos presente", ocasión en la que se volverá a escuchar la tradicional sirena a la hora en la que ocurrió el hecho, las 9.53 de la mañana.

"Por eso convocamos a toda la sociedad a que nos acompañe", ya que "el ataque terrorista, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah, y una conexión local. Sin embargo, ninguna persona ha sido condenada por el delito de lesa humanidad cometido".



"Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país. Después de 29 años del atentado duele tener que pronunciar la misma exigencia, el mismo reclamo de justicia, la misma denuncia de impunidad. Duele tener que repetir que por el peor ataque terrorista perpetrado en nuestro país, no hay un solo responsable condenado. Ese dolor se acrecienta a medida que pasa el tiempo. Pero no dejaremos de exigir justicia", afirmó.





En este sentido, aludió a la "masacre que terminó con la vida de 85 personas, que dejó más de 300 heridos, y que causó tanta destrucción, y dejó una herida muy profunda en la sociedad y no puede quedar impune".



"No hubo castigos ni sanciones en todo este tiempo para quienes planificaron el atentado, para quienes prepararon el coche bomba, para quienes hicieron explotar la sede de la AMIA, para quienes sembraron el terror. Todos ellos hoy siguen gozando de impunidad. Es un hecho que no podemos naturalizar ni aceptar", insistió el dirigente de Amia.



Por lo que consideró que "es nuestra responsabilidad seguir reclamando, seguir acompañando a las familias de las víctimas fatales, que durante 29 años conviven con un dolor imposible de describir. Por eso es importante que el martes 18 estemos todos reunidos, frente a Pasteur 633, para demostrar que seguimos de pie, que no olvidamos, que mantenemos el compromiso inclaudicable con el reclamo de justicia", sostuvo.



En tanto, consultado sobre los avances y retrocesos en la causa, insistió en la necesidad de "una ley antiterrorista" y sumó que "necesitamos que desde la Fiscalía a cargo de la investigación produzca realmente información nueva y sustanciosa que traiga un mayor esclarecimiento, y que se avance de manera concreta para estar más cerca de una justicia efectiva".





Agregó que "desde 1994 sabemos que el atentado fue perpetrado mediante un coche-bomba, y que la República Islámica de Irán, sus diplomáticos y la organización terrorista Hezbollah fueron los responsables, y que contaron con la colaboración de una conexión local".



"En reiteradas oportunidades, la Justicia argentina demostró estos hechos. Por lo tanto, se debe seguir exigiendo la colaboración de Irán para que brinde respuesta a los requerimientos judiciales cursados, a lo largo de todo este tiempo", sostuvo Linetzky; y relató que "algunos de los acusados iraníes han circulado recientemente por países que los reciben y protegen, burlando la exigencia de la justicia local y de Interpol".



"De los pocos logros que tenemos a nivel judicial podemos mencionar a las alertas rojas de Interpol que pesan sobre los acusados, pero necesitamos la cooperación internacional para que los acusados puedan ser extraditados y vengan a rendir cuentas de sus actos, y ser juzgados con todas las garantías de la ley", analizó el dirigente.

Por otra parte, en referencia a las expectativas a futuro, Linetzky confió que "ante la ausencia de resultados, y la indiferencia cada vez mayor, muchas veces nos preguntan si tenemos esperanza de que un día se haga justicia" pero "no nos podemos permitir perder la esperanza, aunque hayan pasado 29 años" por lo que "continuaremos insistiendo para que los responsables de este crimen de lesa humanidad comparezcan en un juicio, con todas las garantías constitucionales".

En tanto, está previsto que en el acto de la calle Pasteur se monte un escenario en la puerta de la sede de la mutual, y la asistencia de funcionarios nacionales y también de dirigentes políticos de la oposición, como sucedió años anteriores.



Este año, las actividades recordatorias comenzaron el lunes de la semana pasada cuando la AMIA difundió en las redes sociales un emotivo video donde familiares de las víctimas fatales unieron sus voces para cantar la canción "Como la cigarra", de María Elena Walsh.



"Convocados por la institución, los familiares formaron parte así, por primera vez, de una acción artística y colectiva para renovar el reclamo de justicia", valoró el titular de Amia quien detalló que "nos propusimos destacar la entereza, la dignidad, y el compromiso inquebrantable de los familiares".



Por su parte, la Agrupación Memoria Activa también convocó a su tradicional acto en Plaza Lavalle, y consideró que hay "un Estado culpable por falta de justicia y por no proteger la vida".