A dos días del tratamiento de su juicio político, el juez Cáceres pidió que se aparte a Barros

Para la sesión de mañana de la Cámara de Diputados está previsto que se trate el pedido de juicio político en contra de los jueces de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva y José Cáceres. Si bien, a priori, no habría números suficientes para avanzar con la acusación contra los magistrados, se espera un fuerte debate.

En ese marco, el ministro Cáceres le puso más picante a la discusión, ya que ayer presentó un escrito en la Cámara de Diputados, solicitando que se aparte del tratamiento del juicio político al diputado Augusto Barros “por carecer el mismo de la integridad necesaria para juzgar a un juez de la Corte de Justicia de esta provincia”.

Respecto del momento que escogió para “recusar” al diputado justicialista, el magistrado sostuvo que “siempre hubo motivos para apartarlo, pero no lo hice para no entorpecer la continuidad del juicio político que se produce en mi contra”.

En el escrito, el cortesano sostiene que “Barros, en forma reiterada y constante, expresó que el juicio político a la Dra. Sesto y el Dr. Cáceres no se trataba porque no alcanzaban los números, refiriéndose, indudablemente, a que no contaba con la cantidad de votos necesarios para desplazar a ambos jueces de la magistratura, de lo cual se desprende que su intención no era juzgarlos, SINO DESTITUIRLOS”.

Además, Cáceres recuerda que el legislador es apoderado en una causa electoral en curso, donde fue recusado por Barros, que alegó enemistad manifiesta, “lo cual corresponde a su ánimo por lo que ya debiera encontrarse apartado de entender en mi destitución”.

“Encontrándome bajo proceso de juicio político y basado en la expresión del Diputado Barros, que mantiene una enemistad manifiesta conmigo, que soy parte en el juicio, se torna razonable e imperioso que el diputado sea APARTADO”, agrega el juez en la presentación.

Además, remarca que la Comisión de Juicio Político que integra el legislador emitió un dictamen que declaró la procedencia formal de la denuncia en su contra, fundado en que el magistrado no realizó ningún descargo sobre la denuncia. Sin embargo, Cáceres asegura que sí realizó una presentación en tiempo y forma, por lo que considera que Barros es “partícipe” de esta maniobra en su contra.

Por último, cita una entrevista radial del diputado en donde plantea: “Contestando a una de las tantas acusaciones públicas que tiene en su contra, expresó que se trataba de una operación orquestada por mí, lo que demuestra una animosidad impropia de quien debe juzgar mi continuidad como juez”.

Por último, finalizó el escrito de forma irónica, mencionando algunas de las acusaciones públicas realizadas contra el legislador. “Si bien el diputado Barros cuenta con los atributos técnicos de verdadero jurisconsulto, demostrando incluso ser un hombre preocupado por la suerte de su familia, no ostenta la integridad suficiente para ser JUEZ DE JUECES. Encontrarse expuesto a la denuncia pública por hechos comprobados que, si bien pueden o no ser ilicitos, se trata de comportamientos reñidos con el desempeño de una representación pública, lo que se acrecienta cuando en ejercicio de esa representación debe convertirse en juez de la conducta de jueces y otros funcionarios públicos de alto rango”, ironizó Cáceres.