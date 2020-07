A pesar de la oposición de Susana Zenteno, se aprobó la exención de tasas municipales

Ayer, el Concejo Deliberante aprobó y convirtió en ordenanza el proyecto que establece la exhimición de algunas contribuciones municipales a los comercios, industrias y al transporte. Si bien la iniciativa fue criticada por la intendenta Susana Zenteno, incluso los concejales del oficialismo votaron a favor y el proyecto se aprobó por unanimidad.

La flamante normativa, que aún debe ser publicada por el Ejecutivo, que también puede vetarla, establece que se eximen los servicios de inspección e higiene que inciden sobre la actividad comercial, industrial, agropecuaria, de servicios y otras a los rubros de hosterías, cabañas, bares confiterías, restaurantes y parrilladas. Además, incluye a los hoteles alojamiento, vinotecas, gimnasios, canchas de alquiler e industrias.

A su vez, los taxis, remises y el transporte escolar quedaron eximidos del pago de la contribución que incide sobre los rodados, referidos a la inspección técnica vehicular.

El apoyo de los ediles oficialistas llamó la atención debido a que, un día antes de la sesión, la jefa comunal había cuestionado la iniciativa porque desfinancia al Municipio, en un contexto de una fuerte crisis financiera. “Estamos hablando de que no hay fondos y queremos no cobrar. No es así, no hay plata en el Municipio y no podemos dejar de cobrar impuestos. Aparte, la gente quiere pagar el impuesto porque quiere tener buenos servicios” había declarado Zenteno, en diálogo con LA UNIÓN, además de solicitarle a los ediles que “revean” el proyecto.

Por su parte, el concejal opositor (UCR) valoró el acompañamiento de los concejales del oficialismo y criticó a Zenteno. “Acabamos de aprobar un quite de los impuestos, pero no porque seamos desfinancistas. La intendenta no está ubicada en tiempo y forma. Hay una pandemia hace tres meses y hay gente que no ve ingresar ni un solo peso y encima, ella quiere un impuestazo para seguirle pagando a sus secretarios un sueldazo, seguirle pagando a su hermana, a su hija, a su esposo”, disparó.