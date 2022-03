Adhemar Capital promete normalizar los pagos a pesar de las denuncias

La firma sobre finales de la semana pasada sufrió otro golpe judicial con una presentación de un cliente reclamando cuotas adeudadas. Con la firma de María Eugenia Moreta Constan, secretaria de primera instancia en lo Comercial y de Ejecución de segunda nominación, un ahorrista planteó el reclamo cansado de no recibir la contraprestación acordada. Ahora y a pesar que otro cliente lo denuncia, Adhemar Capital anuncia vía sus redes sociales que “este jueves saldrá un instructivo de cobros. Vamos a ir dando info durante la semana. Falta menos”.

La finanaciera de Bacchiani para el afuera no acusa recibo de los planteos y desliza que los problemas vienen ocasionados por otros y no por sus desmanejos. “Gracias a todos los que nos vienen bancando y entendieron que los inconvenientes fueron ajenos a nosotros”.

Más denuncias

En este marco se conoció una nueva denuncia contra el trader. La misma fue radicada por Mario del Campo, ex legislador provincial, quien acusa a Edgar Adhemar Bacchiani y sus socios de asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de dinero. Además de reclamar una deuda por $400 mil pesos, el ahorrista pidió la detención de los denunciados y pericias caligráficas a los documentos presentados en la Justicia Federal.

Según el relato hecho por del Campo, este se presentó en las oficinas de la financiera, previa cita, en febrero para recibir un pago pero le indicaron que debía reprogramar para una fecha de marzo, a la que se presentó pero esta cayó en sábado y las oficinas estaban cerradas. “Regreso otro día y al presentar el documento me dicen que la firma del señor Sarroca era falsa y es por eso que me presento para denunciar una estafa”, sostiene el ex diputado y es por esto que además de lo ya mencionado que pide la inhibición de todos los bienes, tanto los de Bacchiani, como los de Franco Alexis Sarroca y José Armando Blas. “También de parientes, novias y amigos que sirven de testaferros y la prohibición de salir del país”, reza la denuncia que también solicita la intervención de la AFIP.