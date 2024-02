Adorni: "Amenazar con cortar el combustible es una extorsión hacia los argentinos"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó este lunes de "extorsión" la advertencia hecha por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acerca de que interrumpirá el suministro de petróleo y gas al resto del país si el Gobierno nacional no le transfiere los fondos coparticipables a la provincia.



"Amenazar con cortar el combustible es una extorsión hacia los argentinos. Es una medida extraña", consideró Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.



El portavoz presidencial dijo, además, que si Chubut lleva a cabo la interrupción del suministro de petróleo y gas representará "un ataque" a todo el país.



"Cortar la provisión de combustible no es un ataque al Gobierno nacional sino a los argentinos. Es evidente que (Torres) no está bien asesorado", criticó.

Adorni, además, afirmó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le solicitó días atrás al ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball, "la documentación requerida" por la provincia para emitir un bono que le permitiera cancelar una deuda de 13.000 millones de pesos, el monto que Torres le reclama a la Nación en concepto de fondos de la coparticipación.



"La documentación era para la emisión de un bono para cancelar la deuda por el Fondo de Desarrollo Provincial. El Gobierno nacional no permite caprichos y es necesario que los funcionarios asuman sus responsabilidades", sostuvo Adorni.



Por su parte, Adorni negó que el Gobierno incumpla el envío de partidas de coparticipación a las provincias.



"No hemos cometido ninguna falta en cuanto a lo que la ley nos obliga. Con respecto al debate por el fondo de coparticipación que estaban como garantía para deudas con la nación, todo lo que es ley, el Gobierno lo está cumpliendo", aseveró.



Sin embargo, el vocero señaló que el Ejecutivo "dejó de transferir cuestiones discrecionales, aunque se cumple a rajatabla con la ley"