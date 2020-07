Adriana Díaz: Los ciudadanos nos demandan un mejor servicio de justicia

La diputada Adriana Díaz (PI - FdT) defendió las leyes vinculadas a la Justicia local sancionadas la semana pasada. Asimismo, adhirió a la necesidad de realizar una reforma de la Constitución Provincial para adecuarla al siglo XXI, “en temas que el Partido Intransigente viene proponiendo desde el año 1988 y recién ahora están siendo consideradas, como son la laicidad del Estado y mecanismos de participación ciudadana”.

“La oposición quiere que se veten las nuevas normas y no puedo comprender por qué. Lo dije en el recinto y lo repito ahora; lo que se aprobó fue la necesidad de transparentar y democratizar, poner las reglas claras para quienes ingresan en un poder tan importante como es la Justicia. Porque uno de los poderes más desprestigiados es precisamente ese, y nos lo demuestran los ciudadanos y ciudadanas que reclaman todos los días. Lo que se pretende es mejorar, porque mejorar significa darles respuesta a su necesidad de justicia”, explicó la legisladora.

Por otra parte, señaló que “en este punto, la reforma de la constitución surge como un imperativo de hecho y derecho. Desde el Partido Intransigente de Catamarca expresamos públicamente, desde el momento mismo de la convocatoria en 2014, como lo hicimos en la reforma constitucional del año 88 con nuestro convencional Héctor De La Fuente, que adherimos a la decisión del Gobierno provincial de promover la modificación de nuestra Carta Fundamental, por entender que los cambios sociales, demográficos, culturales, económicos y políticos de estos últimos veinticinco años no sólo justifican sino exigen la actualización”, dijo.

“En 1.988 propusimos la separación de la Iglesia y el Estado, una educación laica y uno de los proyectos Integrales de educación más completos y progresistas de la época. Ahora, proponemos la creación del defensor del Pueblo para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la creación de la oficina anticorrupción, la consulta o referéndum popular vinculante, y por supuesto la incorporación de todos los tratados y convenciones de Derechos Humanos, entre otros aportes que en 2014 llevamos a la comisión consultiva”, explicó.

“La administración democrática, equitativa y transparente de justicia es fundamental. Los catamarqueños necesitan volver a creer en este Poder del Estado y nosotros como legisladores no podemos desoír esa demanda”, concluyó.