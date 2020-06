Adriana Díaz sobre solidarizarse con otras provincias: Atizar el miedo por el COVID-19 no puede ser opción

Ante la polémica que se generó, luego de que el gobernador Raúl Jalil dijera que Catamarca, en caso de que en otras provincias colapsen sus sistema de internación por Covid-19, se solidarizaría, la diputada Adriana Díaz, señaló la necesidad de reflexionar al respecto y comprender que estamos ante un episodio particular y único en donde, si algo debe primar son los derechos constitucionales de todos.

“El Covid19 irrumpió en nuestras vidas, modificando hábitos, y proyectos, que habíamos diseñado y trabajado para este año. Es un acontecimiento que estamos transitando en caliente, por decirlo de alguna manera, y venimos viendo consecuencias y reacciones difíciles de interpretar desde el sentido común”, explicó la legisladora.

“Si reflexionamos sobre el significado de salud pública, no podemos negar que en éste está implícito un sentido de solidaridad social que transciende al individuo; de algo que requiere un sentido de obligación mutua y responsabilidad. Pensar, por ejemplo en los trabajadores de la salud que fueron rechazados, escrachados y violentados por sus vecinos y reducidos de héroes a objetos de contagio, nos ayuda a comprender mejor este concepto y su importancia. Sin ellos, con su responsabilidad solidaria no hay cura posible para un enfermo, pero paradójicamente se lo castiga”, dijo.

“Creo que cuando el gobernador nos habló de ser solidarios, salieron muchos castigadores que no reflexionaron sobre este episodio caliente que estamos viviendo, donde realmente no se sabe qué sucederá, ni cuándo ni cómo. Cuando se nos pide cuidarnos, se nos dice que así cuidamos al otro. Es responsabilidad en sociedad. Todos comprendemos eso mientras estamos sanos, pero nos cuesta comprender que en caso de enfermarnos esa cadena de solidaridad continúa y que necesitamos del otro”, dijo.

“Catamarca, no es la única provincia que habló de solidaridad en caso de que falten camas. CABA volvió a la fase 1 para cuidarse y cuidarnos a todos los habitantes de este país. Creo que no es posible analizar sin ver la globalidad de este fenómeno e irresponsable atribuir la falta de contagios en nuestra provincia a algo milagroso de la misma manera que lo es querer prohibir que se sanen o sembrar rechazo por las personas enfermas”, opinó.

“En estos momentos lo que debe primar es la reflexión antes de actuar. Atizar el miedo no puede ser una opción bajo ningún punto de vista y me parece comparable a difundir falsos casos en medios de comunicación. No quisiera pensar que se está utilizando al COVID-19 política y estratégicamente para sembrar pánico, odio, xenofobia y discriminación. Insisto, reflexionemos y no perdamos de vista la responsabilidad social por el bien de todos”, concluyó.