Afirman que el CD de Icaño no tiene facultad para analizar el fallo de la Corte

El abogado Antonio Acuña habló sobre el conflicto del CD (Concejo Deliberante) de Icaño tras la negativa para que asuma la banca la concejala electa Ivana Ferreyra dijo que las autoridades del Cuerpo legislativo carecen de facultad para analizar el fallo de la Corte de Justicia mediante el cual se ordena a tomar juramento a la edil .

“Si consideran que ellos (Municipio y CD) tienen facultades para analizar una orden nada más y nada menos que de la Corte de Justicia de la Provincia, directamente deberíamos cerrar tribunales, cerrar las Cámaras de Diputados y de Senadores, volver a la época de los cavernas y agarrar un palo y salir a ver quién es más fuerte”, disparó el letrado en declaraciones radiales.

Y agregó: “Nosotros vamos a mantener la expectativa en la medida que se concretan el hechos. Nosotros hemos avanzado con una denuncia penal en contra de todas las personas que han va a bastardeado el Estado de Derecho y vamos a mantener la lucha por los derechos de la concejala”.

Consultado sobre la reunión que realizó días atrás entre el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda con el intendente Franco Carletta y el senador de La Paz, Pio Carletta, el letrado afirmó: El mensaje que dan después de esa reunión es alarmante y un atropello, porque afirmar que vamos a instar a que el Concejo trate el tema, es preocupante porque en un Estado de derecho cuando la Justicia emite una orden, no tiene este Concejo, ni ningún otro órgano, facultades para analizar esa orden. No vamos a bajar los brazos, ni el ímpetu en exigir el cumplimiento nada más y nada menos que de una sentencia la Corte de Justicia de la provincia. Sin perjuicio de que nos llama la atención los mensajes que salieron de la reunión del Gobierno con las autoridades del municipio.Uno esperaría que el ministro diga que va a hacer a todo lo que esté a su alcance para que se dé cumplimiento con la ley, teniendo en cuenta que un fallo y en este caso de la Corte es ley para el caso concreto y en este caso, el ministro debería garantizar que él va a poner todo su accionar en que se dé cumplimiento con la ley. No le estamos pidiendo ningún favor”, sentenció.