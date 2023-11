Afirman que los empleados públicos ya perdieron el 35% de su poder adquisitivo

El Secretario General de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) seccional Catamarca, y uno de los referentes del Frente de los Trabajadores Estatales Unidos, CPN Mauricio Hezze, mencionó que en la actualidad los empleados públicos ya perdieron un 35% de su poder adquisitivo. “La única recomposición salarial que hubo hasta el momentos es del 68% en el año, y la inflación acumulada hasta septiembre de 2023 fue del 103% , o sea que la inflación le ganó en un 35% al salario de todos los trabajadores públicos, salvo los docentes quienes tuvieron una recomposición salarial del 133%. Esta situación es preocupante y la vemos diariamente cuando vamos al supermercado, a cargar nafta, etc., Hoy cada empleado público debería estar cobrando el doble de lo que le están pagando.”, sostuvo Hezze.

En tanto que, sobre el reciente anuncio del Gobierno Provincial del nuevo bono de $ 25.000 a los empleados públicos hasta fin de año, en acuerdo con los gremios “afines”, el gremialista lo calificó como “vergonzoso”. “El bono es un parche más que es no remunerativo y no bonificable, y que no computa para nada, es una ayuda transitoria al bolsillo. Pedimos hace bastante tiempo que todos los bonos sean incorporados a la base salarial para que sean tenidos en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Con todos los bonos en negro que se pagaron, los jubilados provinciales no vieron un solo centavo”, remarcó el gremialista.

En otro orden, el Cr. Hezze manifestó que desde el pasado mes de Junio hubo más de 14 mil Recursos de Reconsideración presentados formalmente ante el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos por los empleados públicos debido a la mala liquidación de sus salarios desde el año 2022, y que no tuvieron respuesta. “Sabemos que todas las presentaciones están cajoneadas. Siguiendo con la vía administrativa formal, a partir de Octubre estamos presentando los correspondientes Recursos Jerárquicos en Subsidio ante el Gobernador que ya se formaron expedientes. Cumplidos los plazos procesales, si seguimos sin respuesta, se nos habilita la vía judicial”, sostuvo Hezze.

Por otra parte, el mencionado Frente de los Trabajadores Estatales compuesto por diversos gremios y autoconvocados de diferentes áreas de la administración pública provincial, se encuentra en un proceso de recolección de firmas para entregar en los próximos días un petitorio al Poder Ejecutivo exigiendo una recomposición salarial digna y acorde a la inflación. “Reclamamos una decisión política del Gobernador Raúl Jalil para que recomponga el poder adquisitivo de los salarios, pero el Gobierno ha priorizado otras obras. Todo seria más fácil si hubiese una vocación de diálogo”, agregó Hezze.

Sumado a ello, el Frente de los Trabajadores Estatales sostiene que el Gobierno provincial ejecuta un plan sistemático de destrucción del salario, y esto se traducen en más pobreza. “Hoy el empleados público tomó mayor coincidencia de lo que estaba sucediendo con su salario. Si el Poder Ejecutivo sigue con este tipo de política, seguiremos haciendo lo que corresponda hacer. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo como el poder adquisitivo de todos los salarios es “pisoteado” por la inflación. Es una lucha, que sería innecesaria si el poder ejecutivo tuviera más razonabilidad”, concluyó Hezze.