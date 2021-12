Aguirre dijo que en principio reasumirá en Seguridad en mayo

El ex ministro de Seguridad de la provincia, Gustavo Aguirre habló sobre su retorno a la conducción de esa cartera, y también se refirió al pedido de licencia en su banca de Diputados a días de haber asumido. Igual situación es la de su par, Marcelo Murúa quien también solicitó licencia para asumir el próximo lunes como ministro de Minería, tras la salida de Fernanda Ávila quien paso a ocupar la secretaría de Minería de la Nación.

Con respecto a las críticas que surgieron en torno a la decisión de reasumir en el Ministerio de Seguridad, Aguirre afirmó: “Soy consciente que este tipo de decisiones tienen un costo personal y político, que en definitiva uno tiene que afrontar cuando es parte de un proyecto político”.

En esa línea, el legislador que resultó electo en noviembre dijo que va cumplir y cumplió, con el compromiso con la sociedad. Señaló que bien asumió trabajo en el tratamiento y posterior aprobación de algunas leyes.

“Concretamente sucedió que sobrevino un pedido del Gobernador (Raúl Jalil) quien nos convocó tanto a mí como a Murúa para formar parte del Ejecutivo provincial. En mi caso, venia teniendo una conversación con el Gobernador, ya venía planteando esta posibilidad por una necesidad de cubrir un cargo que hoy es un lugar álgido, difícil de llevar adelante, no solo por lo que implica la seguridad en la provincia sino porque estamos preocupados por lo que se viene con el tema de pandemia. Empezó a manifestarse un crecimiento en el mundo y los datos comienzan a verse en Argentina también con aumento de casos y las nuevas variantes”, manifestó en declaraciones el ex funcionario del Ejecutivo a radio ON.

Aguirre dijo que la experiencia frente de la Cartera de Seguridad en tiempos de pandemia permitió se llevarán a cabo relaciones aceitada con los distintos actores sociales y económico, esta articulación para consensuar medidas sería uno los motivos por los cuales Jalil le pidió que vuelva a formar parte del equipo de gestión.

“Es cierto que al principio hablamos hasta mayo teniendo en cuenta que la cámara de diputados entra en receso y hasta que se pueda alguna persona hacerse cargo, eso es lo que venimos conversando con el Gobernador. Yo quiero cumplir con la sociedad de asumir, que de hecho lo hice, que es un periodo de 4 años y por un tiempo también cumplir con los referentes de nuestro proyecto político que están planteando una necesidad concreta y que nosotros como parte de ese equipo no podemos desatender”, expresó Aguirre.

Y aclaró que se trata de una licencia son sin goces de haberes. “No es para descansar en enero, sino todo lo contrario me están pidiendo que vaya a trabajar por la Seguridad. Una postura mucha más cómoda hubiera sido seguir como diputado y tal vez estaría en un ámbito de confort mucho más amplio y más grande de lo que estoy asumiendo. Porque acá lo que estoy asumiendo nuevamente es una gran responsabilidad y un gran compromiso de trabajar como lo veníamos haciendo sin descanso y en un escenario difícil y que también se empieza a dislumbrarse”, añadió.

Equipo de trabajo

Por otra parte, Aguirre dijo que en principio lo acompañará el mismo equipo, y comentó que hubo algunas modificaciones en este último tiempo, pero que en general continuará trabajando con la gente que lo venía haciendo, semanas atrás antes de dejar el cargo.

“Hace pocas semanas se autorizo el retiro al subjefe Agustín Lazarte, así que han un proceso natural en marcha, será el Gobernador quien defina en las últimas horas como se va quedar conformada la nueva cúpula policial. Nosotros lo que hicimos en este tiempo de gestión en esta cartera fue generar reglas claras adentro de la Fuerza de seguridad, respetando la carrera jerárquica de la policía, así que no hay grandes novedades en esto, vamos a seguir trabajando en este sentido, respetando los ascensos y nombramientos. Seguramente va correr la lista y seguimos en la cúpula de esa manera”, afirmó.

Medidas en pandemia

Sobre las medidas que llevará adelante dijo que continuará y profundizará el trabajo que venía realizando vinculado al ciberdelito, sumarios internos en la fuerza y capacitación en cuestiones de género.

“Tengo una fuerte valoración porque veo permanentemente el trabajo de la inmensa mayoría de los miembros de la fuerza que hacen un trabajo realmente muy importante. Creo que los cambios hay que hacerlos juntos con ellos, quizás el proceso sea más lento pero más sólido en el tiempo termina consolidándose mejor entre todos, teniendo una mayor apertura para empezar a introducir cambios, toda institución debe adaptarse y actualizarse de acuerdo a los tiempo que vive la sociedad. Queremos avanzar en la capacitación y especialización de la fuerza estamos trabajando en un plan”.

Policía turística

Confirmó que se está trabajando en un plan para crear la policía turística. “Hay un proceso de crecimiento económico en Catamarca que viene del turismo, por la minería y por la inversión privada que se está instalando en Catamarca, y uno de los valores cuentan los empresario para venir a nuestra provincia la seguridad pública y eso es una gran responsabilidad para nosotros. Tenemos que crear una estrategia para acompañar este proceso de crecimiento en nuestra provincia. Vamos a crear una división que va ser la policía turística, que va formar equipos a partir de un proceso progresivo. Queremos que toda la policía este capacitada para atender al turismo, no solo esta división”, aseveró.

Trabajo con la Justicia

Finalmente, Aguirre dijo que trabajar en conjunto con la Justicia. “Voy a seguir insistiendo en todos los espacios de diálogos que tengamos con la Justicia para poder lograr objetivos. No quiero criticar a la justicia porque entiendo que también debe tener sus impedimentos y sus condicionamientos legales para actuar. Pero creo que tenemos que entender la seguridad como un sistema en el cual hay muchas partes que tenemos que participar protagónicamente y en eso venimos trabajando con la Corte de Justicia, trabajamos con los fiscales y con la gente de ciberdelito”, concluyó.